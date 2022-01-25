Зачем чистить дороги от снега! Урбанист объяснил, почему в городе не нужно думать об автомобилистах

Дороги утонули в снегу Фото: Евгения ОСТРАЯ

На краснодарский край обрушился рекордный снегопад, с последствиями которого продолжают справляться коммунальщики. Не всегда удачно, правда, но все же. Проехать на автомобиле было сложно, в краснодарских дворах не чистили, отчего появились огромные мусорные горы. Машины коммунальщиков просто не смогли проехать. Оказалось, что огромный город не готов к таким погодным сюрпризам.

Но краснодарский урбанист Константин Трудик считает, что дороги и не надо было чистить. В эфире программы «Краснодарский урбанист» он объяснил, почему в городе не нужно думать об автомобилистах.

- В урбанистике есть такое понятие, как концепция устойчивого города. То есть правила, по которым в большинстве ситуаций город приспосабливается к разным изменениям. Например, у нас выпал снег. Что нам делать? Нужно ли нам чистить дороги? Нужно ли расширять парк снегоуборочной техники? А чистить дороги для машин? Отвечаю – нет, не нужно, - заявил в эфире радио «КП»-Краснодар» Константин Трудик. - Потому что для нашего южного города такой небывалый снегопад - это нонсенс. А держать парк снегоуборочной техники нам просто не выгодно. Если мы даже посмотрим на Москву, где снегопады каждый год случаются и бюджет там больше в разы, то все равно видим, что там такие же проблемы, как и у нас. Неубранный снег и проч. Почему так происходит? Потому что автомобиль самое неэффективное средство городского транспорта не только зимой, но и летом. Просто каждый человек потребляет очень много городского пространства. Если у нас дорога в 4, 6 полос, то соответственно, требуется больше техники для очистки, чем для трамвайной ветки. Или выделенной полосы для общественного транспорта.

Привел урбанист и такой пример:

- Вот, например, в деревне - прочистили одну колею и разъезжайся как хочешь. То есть минимальное средство выживания обеспечено. Надо тебе пространство больше – копай, - рассуждает в программе «Краснодарский урбанист» Трудик. - И я часто говорю, что у нас не мэрия, а управляющая компания городом, фактически мы ей платим деньги, за это она нам оказывает такие услуги. Поэтому у нас такое потребительское к ней отношение. Хотя здоровый город заботится не о машинах, а о людях. В здоровом городе надо чистить сначала тротуары, потом велосипедные дорожки, если они есть, и пути для общественного транспорта.