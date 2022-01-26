Почему семерых медиков признали виновными, но лишь оштрафовали за смерть пациентки в Краснодаре

Медикам дали минимальное наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вся больничная вертикаль - от заместителя главного врача до медсестры больницы в Краснодаре ответят за смерть 81-летней Анастасии Ивановны Снежко летом 2016 года. Прикубанский суд разбирался в этом сложном деле почти три года, но признал шестерых врачей и одну медсестру виновными.

Хирургам Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой и доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой присудили штраф от 150 до 200 тысяч рублей.

Однако многие посчитали такой приговор слишком мягким за смерть человека. "КП" - Кубань" спросила мнение независимого адвоката.

- Уголовное дело медикам было предъявлено по ч.2 238 статьи УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека"). В судебном процессе и по его завершении квалификацию уголовного дела никто не менял. А санкции по данной статье уголовного кодекса таковы: деяния наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, - пояснил адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Таким образом суд в Краснодаре применил минимальную из возможных санкций по этой статье.

Напомним, как «Комсомолка» следила за резонансным процессом.

Легла в больницу, заплатила и умерла

У уголовного дела о гибели 81-летней Анастасии Ивановны Снежко из станицы Ленинградской был долгий и сложный путь. Пациентки больницы не стало летом 2016 года, а возбудили уголовное дело лишь в конце 2018-го, после поездки ее дочери к главе Следкома РФ Бастрыкину.

- Понимаете, мама была очень деятельной. Ей больше 60 лет никто не давал, - рассказывает Вера Снежко «Комсомольской правде». - Но приключилась эта беда - пошла на рынок, оступилась, сломала шейку бедра.

Заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой дали 150 тысяч штрафа

На скорой пенсионерку отвезли в центральную райбольницу станицы Ленинградской. Но все, что смогли сделать местные доктора, отправили ее домой - доживать свою жизнь лежа. Операцию в таком преклонном возрасте берутся делать единицы краснодарских врачей. Дочь повезла женщину без малого за 200 километров в краевую столицу.

- Бытует такое мнение, что эти ведомственные больницы одни из лучших в стране, - говорила «Комсомолке» Вера Снежко накануне судебного разбирательства. - Кроме того, мне сказали, если после перелома прошло больше 12 суток, в краевую маму не возьмут. А здесь приняли. Конечно, это была платная операция - мы заплатили только за нее 62 тысячи рублей. Я ждала, что маму поставят на ноги, мне это пообещали.

Но как-то у врачей все сразу не заладилось. Выяснилось, что у Анастасии Ивановны были и другие проблемы со здоровьем, из-за которых операцию пришлось отложить. За время 18-дневного пребывания на больничной койке в палате бабушки перебывала куча специалистов. Многие из них сейчас сидят на скамье подсудимых.

Завотделением травматологии Владимиру Абдуеву - 150 тысяч рублей

Но на самом деле фигурантами уголовного дела могли оказаться еще два хирурга и гинеколог, сделавшие бабушке операцию по удалению органов малого таза перед самой смертью. И более того, мест на скамье подсудимых могло бы и вовсе не хватить, если бы к ответственности за смерть пенсионерки решили привлечь еще трех реаниматологов, врача КТ- и УЗИ-диагностики, терапевта, невропатолога. Найти причину медленного угасания 81-летней Анастасии Ивановны Снежко пытались 15 (!) высококвалифицированных врачей.

Лечащему врачу-травматологу Вячеславу Атапину - 200 тысяч рублей

За все время пребывания в стационаре женщине сделали не менее 32 (!) платных исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических. То есть без медицинского внимания пожилую пациентку явно не оставляли. Вопрос в том, насколько эффективно доктора, каждый на своем этапе, распоряжались полученными показателями нездоровья пациентки Снежко. Последние несколько дней бабушка жаловалась врачам на боли в животе, дежурный хирург заподозрил у больной перитонит. Ей провели экстренную операцию по удалению внутренних женских органов, думая, что проблема в них. Но умерла она от гнойного воспаления в кишечнике.

Хирургу Радмиле Пашаевой - 200 тысяч рублей

Дело ясное, что дело сложное

Проведены уже десятки судебных заседаний, опрошены многочисленные эксперты. Суд пытается понять, где и на каком этапе женщине фактически порвали кишечник и даже не заметили этого.

Параллельно с началом разбирательства дочь погибшей пациентки Вера Снежко подала на врачей гражданский иск. Она потребовала 80 миллионов рублей компенсации за смерть своей матери. Взыскать эту сумму она требует с больницы в Краснодаре, куда ее мать привезли летом 2016 года, чтобы поставить на ноги.

Хирургу Сергею Ченскому - 200 тысяч рублей

Слово приговоренным

- Я должен был лечить женщине перелом шейки бедра, но до этого дело даже не дошло. Пациентка плохо чувствовала себя. В больнице собирали консилиум за консилиумом, чтобы понять, что с ней, - один из обвиняемых по делу, кандидат медицинских наук Владимир Абдуев готовится к прениям сторон. - Но обвинять травматолога в повреждении кишечника, мягко говоря, странно.

Спустя почти три года, 25 января 2022-го, суд в Краснодаре вынес приговор. Он признал семерых медиков виновными. Но дал самое мягкое из возможных наказаний - штраф. Поэтому вряд ли подсудимые будут его обжаловать.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

После обнародования материалов уголовного дела на медицинских форумах врачи начали высказываться:

- Я сам нередко выступаю экспертом и хорошо знаю критерии прямой причинно-следственной связи, - написал свой отзыв петербургский хирург Андрей Сингаевский. - Ее в данном случае не было и быть не могло. А у медсестры, выполнявшей очистку кишечника, ситуация, описываемая терминами «невиновный вред» и «медицинский риск».

КОНКРЕТНО

23 июля 2016 года Анастасия Ивановна умерла. Судебно-медицинская экспертиза установила, что, борясь с непроходимостью, кто-то из медиков повредил ей прямую кишку. А многочисленные специалисты - проктологи, хирурги и даже гинекологи - не заметили этой в буквальном смысле дыры.

Сколько дали?

Заместителю главного врача назначен штраф в доход государства в размере 150 000 рублей; заведующему отделением травматологии в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей; врачу-травматологу в виде штрафа в доход государства в размере 200 000 рублей; двум хирургам в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей; третьему хирургу - в размере 200 000 рублей; медицинской сестре в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей.

Из приговора Прикубанского районного суда Краснодара. В законную силу не вступил.

Медсестре, которая проводила манипуляции Ирине Пантюхиной - 150 тысяч рублей

ОФИЦИАЛЬНО

- Медикам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусматривающего ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), - комментировала «Комсомолке» в 2019 году официальный представитель СК России Светлана Петренко.

- Приговор не вступил в законную силу. Возможно, стороны решат его обжаловать, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.