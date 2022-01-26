Еноту-хулигану Илюше собирают на новую «квартиру» в Анапе

Елена давно и успешно спасает животных Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хулигана Илюшу из Анапы знает вся страна. Это его Елена Малинина чихвостила так, что уши заворачивались. После известного видеоролика, где проказник разнес полквартиры своей хозяйки, ее страницу в соцсети даже заблокировали за "жестокое обращение с животными".

Но на самом деле более заботливой мамы для Илюши, 30 котов, 60 собак, носухи и еще трех енотов стоило бы поискать. Елена уже почти 12 лет спасает в Анапе брошенных животных. В ее 50-метровом доме она содержит настоящий питомник.

Работая простым поваром в местном ресторанчике, она умудряется прокармливать всю эту ораву.

- Хозяева отдали мне носуху на передержку, а потом забыли забрать. Так и живем! – рассказывает «КП» - Кубань» Елена с неизменным чувством юмора. – А Илюша, ну тот самый из видео, его мать бросила. На крыше дома частного нашли, зверенка моего.

Обычно сама она помощи ни у кого не просит.

- Мне сейчас на откорм отдают животных. Да, в городе кто находит тощую собаку, мне везут, - говорит Елена. – Вы ж видели, какие еноты мои – свиньи, а не еноты. Откормила на свою голову.

Самое интересное, что ни одной жалобы на эту свору в частном дворе от соседей не поступало. Ленин зоопарк поднимает радостный шум, когда еще за пару кварталов слышит звуки ее подъезжающей к дому машины.

Но все же животных, которые нашли в ее доме приют, стало столько, что приходится расширяться.

- Друзья, обращаюсь я сама к вам впервые. Решено купить участок рядом, чтобы улучшить условия для тех, кто уже есть. И иметь место таким, как алабай с истощением и собака со свалки. Всех их можете наблюдать на моей странице. С учетом вашей помощи (385 тысяч) и моего кредита (900 тысяч) остается еще собрать 700 тысяч рублей. Я не прошу, не требую, но было бы круто эту сумму уменьшить и все же выкупить землю. Времени не так много остается. Спасибо всем огромное, - обратилась Елена Малинина к неравнодушным любителям животных.

Если вы тоже хотите поучаствовать в добром деле, то вот реквизиты для помощи: сбер 4279380672317502 (Елена Ивановна Ч).

"КП" - Кубань" будет следить за ходом сбора.