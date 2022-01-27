«Блокадный хлеб за 52 рубля»: в Геленджике патриотическая акция закончилась скандалом

Пайку "блокадного" хлеба собирались продавать за 52 рубля в Геленджике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время блокады Ленинграда хлебный паек достиг своего минимального веса. Город на Неве находился на осадном положении третий месяц. Детям и иждивенцам полагалось лишь 125 граммов продукта, состоявшего из жмыха, отрубей, мучной пыли и сосновой коры. Геленджикский хлебозавод в память о блокаде Ленинграда решил запустить акцию.

- Наши технологи восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена, - говорилось в соцсетях предприятия.

Все бы ничего, но маркетинговая инициатива хлебозавода в Геленджике оказалось неоднозначной. Как оказалось, предприятие решило заработать на этом. «Пайку», как сообщали представители хлебозавода, собирались продавать по цене 52 рубля за буханку.

- Приобрести "Блокадный" хлеб можно будет в любом магазине нашей фирменной сети. Количество ограничено, акция продлится до 27 января включительно, - буднично написали маркетологи.

Первоначальный пост хлебзавода и ответ на комментарий их представителя. Фото: instagram.com/hleb.servis.gel

Это и спровоцировало скандал. Несмотря на черноту и липкость, маленький кусочек хлеба спас не одну человеческую жизнь.

- Я, конечно, все понимаю, но это безумие! Чистой воды нажива на исторической памяти, не стыдно? - возмущались пользователи, увидев пост.

После волны негодования пост редактировался трижды. Фото: instagram.com/hleb.servis.gel

На волне общественного недовольства предприятие удалило информацию о цене. Кроме того, в своем Instagram администрация хлебозавода закрыла возможность комментировать, а, чтобы окончательно загладить вину, объявило о бесплатной раздаче в городе. 1000 паек раздадут на Центральной площади бесплатно, а продажу памятного хлеба закроют.

- На предприятие поступали просьбы от жителей и гостей Геленджика о включении хлеба «Блокадного» в ассортимент торговой сети, - отметили уже в обновленном сообщении. - Однако мы решили этого не делать, чтобы не оскорблять чувства людей, переживших блокаду.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб

Изначально стоимость кирпичика составляла 52 рубля, потом его решили раздать бесплатно (подробнее)