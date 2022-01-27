Оторваны от цивилизации. Жители кубанского села несколько дней сидят без хлеба

Лев родился и вырос в Кушинке. Фото: из личного архива героя

Кушинка - небольшой поселок в Апшеронском районе Краснодарского края. Население здесь маленькое - всего 78 человек. Люди живут в стареньких деревянных домиках, окруженных массивными горами и густым лесом. Кушинка - достаточно тихое и живописное местечко. Однако оно в буквальном смысле оторвано от цивилизации. Здесь нет газа, плохо ловит Интернет, сюда даже не ходит общественный транспорт. Добраться до поселка можно лишь на поезде, который передвигается по узкоколейной железной дороге. В народе его называют "Матрицей". Это - старый локомотив, состоящий из одного пассажирского и двух товарных вагонов.

На этом транспорте перевозят людей из поселка в Апшеронск и соседние поселения, а также поставляют продукты в местный магазин.

Добраться до поселка и можно только на поезде. Фото: rodnaja_kushinka

Когда на Краснодарский край обрушился снегопад, жители Кушинки столкнулись с серьезной проблемой. Железную дорогу замело снегом. "Матрица" перестала ходить. Поэтому и продукты сюда было невозможно завести. В поселке начался дефицит хлеба. Без него люди просидели три дня. Вероятно, они остались бы без свежих буханок намного дольше - железная дорога до сих пор покрыта снегом, а поезд стоит на станции. Однако эту проблему жителям помог решить один из уроженцев Кушинки - Лев.

- На данный момент я живу в Сочи, - рассказывает "КП"-Кубань" Лев. - Но родился в Кушинке. Люблю приезжать сюда вместе с друзьями на выходные. Мы останавливаемся в родительском доме и ходим на охоту.

Так произошло и в минувшие выходные. Лев с товарищами приехали в родной поселок вечером в пятницу.

- У нас закончились сигареты, поэтому мы решили съездить в соседнее село Черниговское. Загрузили УАЗик и отправились в путь. Ехать пришлось по газотрассе. Мы преодолели два километра вдоль речки по горам. Раньше на этом месте была автомобильная дорога, однако она разрушилась, на обычном автомобиле по ней не проехать. После этого мы преодолели еще полтора километра по лесу и спустились на реку Пшеха. Ну а дальше - по прямой дороге доехали до Черниковского.

Лев вместе с товарищами добирались до соседнего села по газотрассе. Фото: levonhandzan1531

Закупив сигареты и другие необходимые товары, Лев вспомнил, что жители Кушинки жаловались на отсутствие хлеба в поселке.

- Я позвонил заведующей магазина и спросил, сколько буханок хлеба нужно купить, - вспоминает мужчина. - Она рассказала, что хлеб, который они закупили накануне, из-за непогоды остался на станции в Черниговском. Там застряли четыре коробки с продовольственным товаром. Это - примерно 80 буханок.

Лев выполнил заказ и, вернувшись в поселок, доставил его в магазин. Когда в Кушинку снова начнут завозить продукты - неизвестно. Железную дорогу до сих пор не расчистили от снега, поэтому въезд в поселок закрыт.

- Раньше нашу дорогу хоть как-то расчищали от снега - по ней ходил специальный снегоочиститель, - рассказывает Лев. - Однако потом его сдали в металлолом. Наверное, теперь придется ждать, когда снег растает самостоятельно.

Железную дорогу не расчищают от снега. Фото: rodnaja_kushinka

- У жителей Кушинки запас питания был рассчитан на несколько недель. Сейчас мы начали поставлять в поселок недостающие продукты на снегоходах, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Апшеронского района. - Также мы направили на железную дорогу снегоуборочную технику. Завтра "Матрица" начнет передвигаться в штатном режиме.