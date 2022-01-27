Ученые: за 20 лет Азовское море может разрушить несколько сотен гектаров Краснодарского края

Море забирает сушу. Фото: Олег Хорошев

Ученые десятилетиями исследуют Азовское побережье. Специалисты отмечают, что многие участки морского берега подвержены опасным абразионным и оползневым процессам – разрушению. Возникает угроза жилым постройкам, объектам социально-хозяйственной инфраструктуры, историко-культурного наследия, а также земельным участкам различного назначения.

Фото: Олег Хорошев

Научные сотрудники спрогнозировали, что за 20 лет море может разрушить 440 га азовского берега Краснодарского края. Это территория размером с коттеджный поселок или пять просторных полей сельскохозяйственного назначения. Если брать в сравнении со всей территорией Краснодарского края, то регион лишится 0,006% земли.

- Азовское побережье Кубани подвержено воздействию активных абразионных и оползневых процессов на протяжении более 130 км. И это, не считая береговую зону городов Ейска, Приморско-Ахтарска и морских лиманов, где в силу обстоятельств наблюдения за опасными береговыми процессами на постоянной основе научным коллективом не производились. При этом более 75% всей длины разрушающихся берегов занято землями сельскохозяйственного назначения, - сообщили «Комсомольской правде» ученые Южного научного центра РАН и Южного федерального университета.

Фото: Олег Хорошев

Площади потерь азовских берегов от разрушений могут составить в среднем около 22 га в год.

- Возможный урон строениям, земельным участкам и прочим объектам от абразионных процессов в береговой зоне Азовского моря может превысить 608 млн рублей за 20 лет. При этом 57% может составить ущерб землям прочего назначения, в частности, занятым особо охраняемыми природными территориями. И это только по кадастровым ценам. В действительности же, материальные потери в рыночном выражении могут быть в разы выше, если учесть еще и непрямой экономический ущерб, - уточнили исследователи.

Фото: Олег Хорошев

По данным ученых Южного научного центра РАН и Южного федерального университета, больше всего земель за два десятилетия может лишиться Ейский район. Муниципалитет потеряет 315 га. Здесь ущерб преимущественно будет связан с разрушениями земель особо охраняемых территорий и сельхозназначения. В то же время в Щербиновском и Темрюкском районах – земель населенных пунктов, а в Приморско-Ахтарском районе – земель сельхозназначения.

- Максимальный ущерб в материальном плане на фоне высоких показателей скорости разрушения берегов может быть нанесен Ейскому району. Только в Должанском сельском поселении его значение может превысить 355 млн рублей. Это самое крупное прогнозируемое значение среди других приазовских сельских поселений не только Краснодарского края, но и Ростовской области. Здесь основные материальные потери связаны с разрушением приблизительно семи километров прибрежных особо охраняемых территорий южнее косы Долгой. В целом же на долю Должанского сельского поселения приходится более 58% ущерба, который может причинить абразионное разрушение за 20 лет всему азовскому побережью Кубани, - отметили ученые.

Фото: Олег Хорошев

В плане материального ущерба также не повезет Темрюкскому и Щербиновскому районам. К примеру, в поселке Кучугуры Темрюкского района находятся дорогостоящие курортные земли, которые подвержены абразионным и оползневым процессам. Ущерб от разрушения берегов может составить 96 млн руб.

Картосхема

ЦИФРЫ

Оценка прогнозируемого на 20-летний период материального ущерба социально-экономическим объектам в разрезе приазовских районов Кубани.

ЕЙСКИЙ РАЙОН

Должанскому сельскому поселению Ейского района от разрушения берега Азовского моря грозит ущерб в 355,2 млн рублей. В целом району – 434,3 млн рублей.

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

В Темрюкском районе наибольший суммарный ущерб от разрушений придется на Фонталовское сельское поселение – 96 млн рублей. В этой местности две трети подверженных разрушению берегов занимают дорогостоящие курортные земли, в частности известного центра пляжного туризма азовского побережья поселка Кучугуры.

Соседнему Ахтанизовскому сельскому поселению грозит ущерб в 6,2 млн рублей. Здесь основная доля может прийтись на дорогостоящие земли курортного поселка Пересыпь.

В целом по району ущерб может составить 102,2 млн рублей

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

Шабельскому сельскому поселению Щербиновского района может быть причинен ущерб в сумме 21,4 млн рублей. В целом району грозит ущерб в 37,9 млн рублей.

Практически все побережье данного муниципального образования, за исключением аккумулятивных берегов Сазальницкой косы, подвержено активному проявлению оползневых процессов. Их интенсивность составляет в среднем 1,4 метра в год.

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

Здесь наибольший прогнозируемый суммарный ущерб грозит городу Приморско-Ахтарску – 2 млн рублей. Также последствия абразии Бородинскому сельскому поселению нанесут урон в 1,6 млн рублей. В целом – 3,6 млн рублей.

Все расчеты прогнозируемого ущерба выполнены по кадастровым ценам на начало 2020 года. Исследование проводилось с использованием материалов береговых экспедиционных работ, генеральных планов сельских поселений, спутниковых снимков, а также данных и инструментария интерактивной публичной кадастровой карты Росреестра.

Статья написана по материалам исследований ученых Южного научного центра РАН и Южного федерального университета: кандидата географических наук Олега Хорошева (ЮНЦ), доктора географических наук Александра Хаванского (ЮФУ) и кандидата географических наук Юлии Мериновой (ЮФУ).