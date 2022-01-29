Море ежегодно "съедает" по 22 га от региона. Фото: Олег Хорошев

Ученые постоянно тщательно следят и исследуют азовское побережье. Здесь отмечается активное проявление опасных береговых процессов, в частности, абразионных и оползневых. По прогнозам научных сотрудников, за 20 лет море может разрушить 440 га азовского берега Краснодарского края. Больше всего земель могут потерять Ейский и Щербиновский районы. За два десятилетия муниципальным образованиям края море может причинить ощутимый материальный ущерб.

Ученые объяснили, можно ли остановить разрушение берегов азовского побережья.

- Здесь нет универсального ответа. По каждому отдельному участку необходимо принимать решения индивидуально, с привлечением профильных специалистов, к примеру, проектирующих берегозащитные сооружения. На каких-то абразионных склонах может быть целесообразным укрепление берега, отсыпка пляжей и прочее. Где-то не удастся избежать переноса вглубь территории тех или иных объектов, где-то, к примеру, на протяжённых участках, занятых пашней, ничего не остаётся, кроме как безучастно наблюдать за процессом разрушения. Море всегда разрушало берег, просто в какие-то периоды этот процесс становится интенсивней, особенно на фоне штормовых нагонов и обильных осадков. Хочется отметить и положительный кубанский опыт по укреплению берегов. Тому пример - участки берегов в районе набережных Ейска и Приморско-Ахтарска. Отсыпкой пляжа бутовым камнем был спасён и знаменитый Ахтарский маяк, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат географических наук Олег Хорошев.

Явления, которые происходя с Азовским побережьем, не оставила равнодушными пользователей сети. После публикации «КП»-Кубань» некоторые выразили свое мнение и даже предложили безвозмездную помощь властям в работах по берегоукреплению.

- По побережью необходимо выставлять проволочные корзины наполненные камнями в метрах 50 от кромки воды. Это будет волнолом и ловушка песка при сильном шторме, если случится перехлест воды. Такую конструкцию шторм не разрушит, она будет гасить удары волн. Монолит разрушит. Необходимо обеспечить материалом местных жителей и организовать дружины добровольцев. На такие объекты приедут многие летом. Там и работа и можно позагорать. Активный отдых. Я приехал бы на недельку поработать, позагорать и познакомиться с новыми местами. Нужны места для стоянки машин и элементарными удобствами, - написал в комментариях к статье «Комсомольской правды» - Кубань» читатель Герман.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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