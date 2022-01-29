Побережье покроется «алмазной пылью». В Сочи готовятся к сильному снегопаду с грозой

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Штормовое предупреждение по сильному снегу распространили в Сочи. Синоптики предупредили – мести будет не только в горах. «Алмазной пылью» покроется и прибрежная зона.

- По прогнозу вечером 29 января и в течение суток 30 января в прибрежной зоне Сочи ожидается мокрый снег. В предгорной зоне временами будет идти сильный снег. Вероятно налипание на проводах и деревьях. Возможна гроза, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

На дорогах возможен гололед. Жителей и гостей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно не рекомендуют выезжать в непогоду на летней резине.

- Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности имущества. По возможности отказаться от отдыха на природе, особенно вблизи пойм рек и ручьев, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - попросили спасатели.

Мэр курорта сообщил, что в городе, которые находится в субтропическом климате, делают все, чтобы снег не влиял на комфорт жителей и гостей курорта.

- Погода продолжает нас испытывать. Всю неделю дорожные и коммунальные службы круглосуточно устраняют последствия снегопадов. На сегодняшний вечер прогнозы синоптиков неутешительные. Снова снегопады, в том числе и на побережье. Работаем в усиленном режиме, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи из-за аномальных снегопадов и дождей чаще стали сходить оползни. На курорте начитали более 200 потенциально опасных только для местных дорог участков. Сейчас их исследуют специалисты.

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