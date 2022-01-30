КунсТикТокамера. Один герой роликов оказался убийцей-домушником, другая – зэчкой со стажем

Популярность тещи и зятя была огромной

Еще недавно троица - теща Юлия Филон, ее дочь Анастасия и зять Алексей Щетинин имели бешеную популярность. Семейка перебивалась случайными заработками, живя в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Пока не появился ТикТок. Тут их незамысловатые видеоролики о сельских буднях пришлись по вкусу публике. А кадры, где беззубая теща сиплым голосом вещает, что бежит «с огорода домой, приехал любимый зять, будем пить пиво» набрали немыслимые 20 млн просмотров и стали мемом в масштабах страны. Теперь «из огорода домой, чтобы пить пи-и-во!» побежала добрая половина российской эстрады, чувствительная к чужой популярности.

Это был успех. Знаменитая теперь уже теща стала главным действующим, с позволения сказать, лицом маленького творческого коллектива. На подтанцовке - ее дочь и зять.

- Это был абсолютно спонтанный ролик, - рассказывает Анастасия Щетинина, младшая из троицы. – Я маму научила пользоваться ТикТоком, рассказала, что сможет на меня иногда смотреть. Она реально бежала домой и записала этот ролик. А утром мы проснулись, а там миллионы просмотров и сообщений.

Они вставали и укладывались спать на камеру мобильного телефона. «Теща» кривлялась, изображая то рачительную хозяйку, то кокетливую белошвейку. Ее нарочитый южный акцент просто сражал публику наповал. В Сеть выкладывалось все: и будни, и праздники. Но почему-то у этого «всего» легко находились поклонники.

По законам интернета, после первого миллиона просмотров в этот «театр» попросились умельцы продвигать и монетизировать любой, даже самый специфический контент.

Щетинина задержали по обвинению в убийстве и в разбоях

Обычно целые агентства помогают размещать ролики, советуют, что и как снимать, сводят с рекламодателями. Важен заголовок видео, хештеги (подобие рубрик. - Ред.), даже время публикации и периодичность выхода новых материалов. Полюбившийся народу блогер с большим числом подписчиков интересен рекламодателю. Один получает деньги, другой – просмотры.

- Ой, а что, вас еще кто-то читает?! – свысока поинтересовалась у «Комсомолки» Юлия Филон, когда на самом пике популярности мы попытались разобраться в этом феномене. - Свяжитесь с моим директором по поводу интервью, пожалуйста.

Она знала, что ее-то точно смотрят и даже готовы платить. Подписчики слали им вещи и деньги, предлагали вставить зубы знаменитой теще. И раскритиковав качество видеороликов, купили семейке новенький айфон.

Сумма доходов же – до сих пор коммерческая тайна. Но до списка Forbs доморощенные блогеры все же не дотянули. Как не успели и приумножить свои достижения, остановившись на цифре в полмиллиона подписчиков. Их творческий союз не выдержал именно дележки денег и популярности. Благо, не поубивали друг друга.

Тещу Юлию Филон, которая, к слову, младше зятя всего на 4 года, выгнали из дома. Без ее «белозубой» улыбки страница зачахла, а за Щетининым пришли из полиции. Оказалось, все то время, что он мелькал на миллионах экранов телефонов, «любимый зять» числился в розыске за разбой и даже убийство.

Мать-героиня, лишенная родительских прав за наркоту

Популярность в ТикТок можно назвать и шансом для Юлии начать новую жизнь. Потому что большую ее часть она отсидела в тюрьме по самой тяжелой статье – хранение наркотиков.

- Если бы мне сказали, кем она вырастет, я бы ее не рожала, - рассказывает мать «той самой тещи». – У нее на уме всегда были только мужчины и праздная жизнь.

На все вопросы многочисленных подписчиков, где потеряла голос и зубы, Филон отвечала уклончиво. Но теперь стало понятно – в тюрьме.

Ее взяли за наркоту, когда нашли вещества в пеленках у младшего сына – Назара. Юлия поехала по этапу, а дома остались еще двое – Христина и Настя. Всех троих воспитывала бабушка.

Но и вернувшись на волю, материнский долг она не вернула. По данным УФСИН, до сих пор за Юлией Филон числится 700 тысяч рублей алиментов младшему сыну.

За экс-блогершей охотятся приставы. Правда, взять с нее по-прежнему нечего.

И мать-кукушку, как выяснилось, никто не выгонял. Она подалась на вольные хлеба, потому что в очередной раз... влюбилась.

Скрывался по-царски

Судьба героя из «подтанцовки» 44-летнего Алексея Щетинина, как оказалось, еще более криминальна. Судя по полицейским сводкам, этот нелепый добряк Винни Пух из ТикТока на самом деле грабил и убивал.

Все вскрылось, когда в октябре 2021 года дом Щетининых окружила полиция.

- Я ложилась спать, муж был рядом. А проснулась от того, что мне ломают окна и двери и во дворе стоит броневик, - описывала позже Анастасия, оставшись единственной участницей некогда популярного трио.

Но сам Щетинин «утек». Его фотографии расклеили на всех столбах. Но нашли только через два месяца в бане «Царская» с проститутками.

- В Краснодаре задержан обвиняемый в убийстве и других преступлениях житель Темрюкского района. По версии следствия, 22 декабря 2020 года мужчина залез в дом пенсионера в станице Ахтанизовской Темрюкского района. Он расстрелял мужчину, нанес не менее шести огнестрельных ранений, а также похитил из дома ювелирные украшения, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Другое преступление Щетинин совершил в апреле 2021 года. В селе Цибанобалка Анапы он стрелял в полицейских, которые хотели проверить документы. Но сбежал.

Сейчас бывший блогер сидит в следственном изоляторе, дожидается окончания следствия сразу по трем статьям – «убийство», «разбойное нападение», «применение насилия, опасного для жизни сотрудников полиции».

Кстати, его теща публично отреклась от «любимого зятя».

- За что боролись, на то и напоролись! А я еще сухари ему высушу. Я свое отсидела, теперь пусть они прочувствуют, - заявила Юлия Филон.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Психолог не находит ничего болезненного в желании наблюдать за «дном» общества

- Послушайте, многие любят ходить в кунсткамеру. Они очень популярны в народе. Если желание поглядеть на, назовем их, «осечки природы» не превращается в болезненную тератофилию (тягу к уродству),то это обычное любопытство. Как бы сейчас жестоко это ни прозвучало. Через экран телефона, как и через стеклянную банку, это безопасно, по мнению общества. Вот они и наблюдают, в том числе за теми, кого еще описывал Горький в «На дне». На этом любопытстве построены многие популярные телешоу. Более того, люди готовы платить этим «героям», чтобы чисто на психологическом уровне оправдаться перед собственной совестью. Презираю, но пытаюсь их исправить, - говорит «Комсомольской правде» психолог Илья Лучников.