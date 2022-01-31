Хороший плюс. Синоптики предсказали «взрывное» потепление в Краснодарском крае

Февраль начнется в Краснодарском крае с потепления. Фото: Сергей ГАПОН

Минувшие выходные циклон проверял регион на прочность. Пока в Сочи боролись с последствиями снегопада, в Анапе откачивали воду во дворах и приводили в порядок набережную, которую разворотил смерч. Но любителям покататься на санках и ледянках стоит поторопиться – скоро снег растает, обнажив реалии кубанских дорог и тротуаров.

Февраль в Краснодарском крае, по прогнозам, начнется с потепления и довольно резкого. Температурные показатели на 2-3 градуса превысят климатическую норму.

- На юг России вместе с облаками и осадками будут поступать теплые воздушные массы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в центре погоды «Фобос». - Поэтому к середине рабочей недели дневная температура на Кубани серьезно повысится.

В первый день февраля столбики термометров днем будут стремиться вверх, останавливаясь на значениях +2-6 градусов. А среда и четверг, 2 и 3 февраля, будут самыми теплыми днями – обещают до +10 градусов. На побережье Черного моря отметки прогнозируют еще выше - до +12.

Ну и сопровождаться первые дни февраля будут кратковременными дождями, намекающими, что весна уже близко. Снег, если и будет, то лишь в горах. Правда, тепло лишь раззадорит тех, кто устал от зимы.

- Потепление в регионе продлится лишь до конца рабочей недели. Затем ожидается резкое похолодание – к субботе отметки рухнут до нуля, а местами будут и морозы, - отмечают метеорологи.

Вместе с отрицательными температурами ожидают вновь зимнюю погоду за окном. В Краснодаре прогнозируют мокрый снег, на Черноморском побережье будут лить дожди.