Смерчи, подтопления и сильные снегопады. Курорты Краснодарского края ушли под воду после таяния снега

Анапа ушла под воду. Фото: скриншот видео

Стихия не думает покидать Краснодарский край. Аномальные снегопады добрались до тех мест, где снег – редкое явление. Почти неделю заметает главный курорт страны. Только в ночь на 30 января в Сочи выпало 20 сантиметров осадков в горных и предгорных районах, и это еще не предел. Синоптики прогнозируют, что снеговые тучи доберутся сегодня до побережья.

- Вероятно налипание на проводах и деревьях. Возможна гроза, - отмечают в пресс-службе администрации города-курорта.

Все городские службы в Сочи работают в режиме повышенной готовности. Дороги очищают круглосуточно, особое внимание уделяя улицам, где находятся социальные объекты и остановки.

Пока в Сочи борются с последствиями снегопада, в Анапе откачивают воду во дворах. Выпавшие сугробы начали таять на курорте из-за резкого потепления. По улицам побежали реки. 29 января на курорте выпало до 13 мм осадков, которые затопили дворы и дороги в низменностях. По данным пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю, под водой сейчас находится 4 территории, за сутки воду смогли откачать с 8 дворов. В этот же день на Черном море под Анапой образовался смерч. Вихрь вышел на побережье, снося все на своем пути. Пострадала крыша летнего кафе и бани.

Под Новороссийском стихия разрушила подпорную стену рядом с жилыми домами. Талые воды подмыли ее в селе Мысхако. На место происшествия выехал глава города Андрей Кравченко.

- В ситуациях, когда речь идет о безопасности жителей, меры должны приниматься незамедлительно. Повреждение стены может привести к проблемам с электро- и газоснабжением района, - отметил Кравченко.

Было принято решение, что стены укрепят после составления сметы.

В зоне подтопления оказался также Славянский район Кубани. Подтоплено 100 дворов и 8 домов жителей Славянска-на-Кубани, а также станиц Петровской и Анастасиевской. Сейчас здесь откачивают воду сотрудники МЧС.

Всего в Краснодарском крае действует 4 экстренных предупреждения по лавиноопасности и сильным осадкам и ветру. Под удар стихии могут попасть Сочи, Горячий Ключ, Анапа, Славянский, Апшеронский, Белореченский и Туапсинский районы.

- В связи с неблагоприятным прогнозом на территории 26 муниципальных образований введен режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений, - отметили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

До 1 февраля прогнозируются подъемы рек, подтопления, град и гроза. На часть районов обрушится ветер скоростью 20-25 м/с.