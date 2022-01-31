В гигантских лужах Краснодара поселились утки

Уткам комфортно, людям - нет. Фото: скриншот видео "Телетайп Краснодара"

Снег в Краснодарском крае активно тает. Теперь все те "месячные нормы осадков", которые вызывали оторопь у жителей юга, постепенно затапливают улицы и дворы в регионе. Гигантские лужи, больше похожие на мини-водоемы, образовались там, где с водой не справляются ливневые канализации. Или таковых нет вовсе.

В Краснодаре несколько районов грешат подобными непродуманными строительными решениями. Один из них - Гидрострой. И как насмешка над устроителями инженерных сетей, одну из луж во дворе многоэтажек облюбовали утки.

- Это что у нас такое? Утки! Благо не крысы, - сняли на видео необычное явление местные жители.

Справедливости ради, надо сказать, что помимо снега на Кубань обрушились дожди. Они только добавили воды.

Судя по прогнозу, непогода не собирается утихать. Всю неделю в регионе будет тепло, но дождливо. А к концу недели синоптики снова обещают снегопады.

И если с лужами не начать что-то делать прямо сейчас, то в них может завестись и что-то покрупнее.

Напомним, прогноз погоды на февраль 2022 в Краснодаре обещает заморозки. Причем они наступят уже в начале месяца.

Уже 9 февраля в Краснодарский край вернутся холода. Вместе с ними по традиции придут осадки.

- Залповые ливни сменят обильные снегопады. Они обрушатся на город 9 и 10 числа, – добавляют синоптики.

Ожидается, что холода оставят Кубань в покое 18 февраля и больше не вернутся.