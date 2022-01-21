Прогноз погоды на февраль 2022 в Краснодаре: ждать ли сибирских морозов и снега

Мощные снегопады зарядят на Кубани уже в начале месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящая зима пришла на Кубань с опозданием. Задержалась она на целый месяц. Сибирские морозы ударили в Краснодарском крае уже в середине января. Они пришли неожиданно. Буквально за пару дней столбики термометров сбросили около 20 градусов, а ливни сменились снегопадами.

Прогноз погоды на февраль 2022 в Краснодаре обещает заморозки. Причем они наступят уже в начале месяца.

- Ожидаем, что первого февраля температура воздуха опустится до минус четырех, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Вместе с заморозками на Кубань вернутся осадки. Мощный снегопад зарядит в Краснодаре уже второго февраля. Он продлится двое суток – до четвертого числа.

Прогноз погоды на февраль 2022 в Краснодаре обещает резкое потепление к концу первой недели. Уже в субботу, пятого числа, воздух прогреется до пяти градусов.

Только теплая погода на Кубани не задержится. Уже девятого февраля в Краснодарский край вернутся холода. Вместе с ними уже по традиции придут осадки.

- Залповые ливни сменят обильные снегопады. Они обрушатся на город девятого и десятого числа, – добавляют синоптики.

Прогноз погоды на февраль 2022 в Краснодаре обещает потепление во второй половине месяца. Холода оставят Кубань в покое уже 18 числа.

- Уже 19 февраля воздух прогреется до плюс двух градусов, – заключают метеорологи.

Они отмечают, что больше заморозок на Кубань не ожидается. Теплая погода продержится в Краснодарском крае до конца месяца. Самым жарким днем февраля станет 23-е число, когда воздух прогреется до плюс 10 градусов.