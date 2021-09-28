Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021: ждать ли снега и морозов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прошлая зима надолго останется в памяти жителей Кубани. Тогда на Новый год воздух в Краснодарском крае прогрелся до рекордных отметок. Местами значения достигали +15 градусов.

Такой жаркой зимы не ожидал никто. Она стала сюрпризом даже для синоптиков. Но только в январе. Уже в феврале в регионе ударили лютые морозы. За сутки перепад температур достигал 30 градусов.

Вместе с холодами на Кубани выпала месячная норма осадков. Мощные снегопады зарядили во всем регионе. Но основной удар пришелся на Краснодар.

Мэрия города даже рекомендовали жителям отказаться от поездок на личном транспорте. Из-за огромных сугробов машины застревали прямо на выезде из дворов. Так они образовывали огромные заторы. На пике пробки в городе достигали 10 баллов.

Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021 обещает обойтись без сюрпризов. Во всяком случае, серьезных отклонений от климатических норм не ожидается. То есть зима будет теплой.

Например, средняя температура воздуха в декабре составит около плюс пяти градусов. Впервые за несколько лет последний месяц года обойдется без заморозков. То есть температура воздуха ночью ни разу не опустится до минусовых отметок.

Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021 обещает заморозки на Новый год. Если днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, то ночью температура опустится до минус двух.

В общем, так жарко, как в прошлом году, не будет. Но отложить зимнюю одежду все же можно. В этом сезоне она банально не понадобится.

Средняя температура воздуха в январе составит плюс четыре градуса, минимальная – минус два. Только сохраняться она будет ночью. Уже днем воздух прогреется до плюсовых отметок.

Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021 обещает жаркий февраль. Средняя температура воздуха в месяце составит плюс шесть градусов. Этот показатель станет самым высоким за последние пару лет.

Также жителям Кубани советуют запастись зонтами. Последняя неделя февраля будет дождливый. Залповые ливни зарядят в Краснодарском крае 22 февраля. Она продлятся ровно неделю.

Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021 не обещает снегопадов. Таковы предварительные данные. Они имеют погрешность. В среднем она составляет около 50%.

Но по прогнозам синоптиков, будущей зимой на Кубани ожидается снег с дождем. Только идти он будет всего 8-10 дней за три месяца.