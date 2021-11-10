Зима придет раньше: Синоптики рассказали, когда пойдет первый снег в Краснодаре

Когда пойдет первый снег в Краснодаре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кубань прощается с теплыми осенними деньками. Конечно, многие делают это нехотя. Еще бы - на побережье буквально в выходные туристы оголяли бока, подставляя их солнечным лучам. А некоторые даже полоскали ножки в море. Но 20-градусные отметки, которыми баловала природа жителей и гостей края, сменятся на морозы. Их ждут уже не только в предгорных районах, но и в центре региона. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала, когда пойдет первый снег в Краснодаре.

На Кубани предупредили о резком ухудшении погоды 10 ноября. В регионе резко похолодает, а на районы обрушится стихия. Связано это с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов.

- В крае ожидается сильный дождь с мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой, градом шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду, - сообщили «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

После этого к концу недели ожидается небольшое потепление, над Краснодарским краем снова выглянет солнце. Но, увы, ненадолго.

Очередной удар непогоды, по прогнозам, будет во вторник, 16 ноября. Причиной резкой перемены погоды будет холодный атмосферный фронт, который пробьется со стороны севера. В Краснодаре воздух остынет до +2 градусов днем, а в ночные часы отметки на столбиках термометра в городе опустятся до 5 градусов мороза. А еще в городе пойдет снег. Правда, белых пушистых сугробов ждать пока не стоит, да и снеговиков вряд ли получится слепить.

- Сначала будет сильный дождь - он начнется накануне, 15-го числа, а позднее превратится в мокрый снег, - добавляют синоптики.

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