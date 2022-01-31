Отрезанные снегом. Предгорные районы Сочи терзает стихия

В Солохауле снежно Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

По Сочи разгуливает сильный ветер. На побережье дождь, а чуть выше в горы валит мокрый снег. Десятки сельских населенных пунктов остаются во власти снежной стихии и дороги к ним превращаются в один сплошной снежный завал.

- С раннего утра мы расчищаем снег с крыш домов и улиц, - рассказывает «КП»-Кубань» житель села Солохаул Лазаревского района Сочи Аршак Согоцян. – Конечно, для нас главное - дорога в село, которую все время чистят, электроэнергия. Если снег в таком объеме будет продолжаться, дорога в Солохаул из Дагомыса может быть заблокирована.

Такая ситуация случается в наших местах, и тогда Солохаул будет отрезан от берега. Метеорологи дают неутешительный прогноз. В городе ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Утром и днем 31 января в предгорной зоне и низких горах временами сильный снег.

Снег в Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Причем речь не только о предгорных сельских районах, «высотные» микрорайоны Сочи тоже терзает сильный снег с дождем.

- Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, – сообщили «КП»-Кубань» в администрации Сочи. - Спасатели просят жителей и гостей города проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности имущества. По возможности отказаться от отдыха на природе. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Снег в Солохауле Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

На ближайшее время стихия не обещает передышку для предгорья Сочи. Снег, переходящий в дождь, будет терзать Сочи и в первый день февраля. Город готовится к очередному удару стихии.

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