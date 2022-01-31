Судья ответит за смерть 29-летнего велосипедиста в Краснодаре, если разрешат

Трагедия с участием автомобиля судьи произошла весной 2020 года

Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский может стать наконец фигурантом уголовного дела. В апреле 2020 года он сбил на дороге в Краснодаре 29-летнего Данила Юханова (парень позже скончался в больнице) и скрылся с места ДТП. Благо, водителя оперативно задержали на соседней улице полицейские, они даже зафиксировали повреждения автомобиля, а уличные камеры видеонаблюдения засвидетельствовали момент смертельного удара. Но несмотря на это уголовное дело по факту аварии появилось только через год, а фигурантом в нем числился не человек, а автомобиль.

К слову, все это время Юрий Захарчевский продолжал работать в инстанции и ездить на том самом Toyota Land Cruiser.

После публикации в "Комсомолке" расследование аварии, из-за которой погиб 29-летний велосипедист Данила Юханов, взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Для объективности вести дело поручили следователям в соседнем Ростове-на-Дону. А теперь следователи обращаются в Высшую квалификационную коллегию за разрешением включить в число подозреваемых действующего судью.

- 7 февраля коллегия рассмотрит обращение главы Следкома Бастрыкина по поводу возбуждения уголовного дела в отношении судьи Юрия Захарчевского, - гласит повестка заседания ВККС.

Напомним, следствием была проведена не одна экспертиза (имеется в распоряжении редакции) и даже следственный эксперимент. И выводы специалистов Федерального бюджетного учреждения "Южный региональный центр судебной экспертизы" Минюста РФ могут поставить точку.

Данила Юханов с женой. На момент гибели ему было всего 29 лет, а супруга ждала ребенка... Фото: семейный архив.

В экспертном заключении говорится, что водитель Land Cruiser Юрий Захарчевский все-таки нарушал правила дорожного движения в тот вечер, когда сбил Данилу Юханова. Хотя скорость судейского автомобиля по прошествии многого времени установить уже невозможно, у Захарчевского была возможность затормозить.

- Водитель мог предотвратить ДТП, - говорится в экспертном заключении.

Более того, водитель "крузака" не имел права покидать место происшествия. А обязан был остановиться и включить аварийные огни.

Во время допроса в качестве свидетеля Юрий Захарчевский утверждал, что не помнит момента аварии. Он говорит, что почувствовал себя плохо и почти потерял сознание аккурат в том месте, где получил смертельные травмы Данила Юханов. Но именно это, считают эксперты, является нарушением еще одного пункта правил дорожного движения, где говорится, что садиться за руль в таком состоянии Захарчевскому было нельзя.

Кроме того, несмотря на жалобы на здоровье его не лишили возможности управлять автомобилем. Но заседания, по слухам, в последнее время судья вел все реже.

После решения коллег станет ли Юрий Захарчевский все же подозреваемым в деле о ДТП, наверняка может последовать отставка.

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