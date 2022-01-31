«Здоровый разговор»: Как не пропустить у себя онкопатологию

Программа "Здоровый разговор" выйдет в эфире радио "КП"-Краснодар 2 февраля

Всемирный день борьбы с раком отмечается 4 февраля. С каждым годом количество онкологических заболеваний увеличивается как в России, так и в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественное новообразование рано или поздно обнаруживают у каждого пятого жителя планеты. К 2040-м году, по прогнозам экспертов ВОЗ, число случаев заболевания раком будет на 47 процентов выше. А это значит, что рак стал проблемой каждой семьи.

Как не пропустить у себя онкопатологию?

На какие симптомы обратить внимание?

Какие расхожие мифы существуют о раке?

Об этом и многом другом в передаче «Здоровый разговор» 2 февраля, в 17:00 на радио "КП"-Краснодар" поговорим с заведующим дневным стационаром краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», действующим членом Европейского общества онкологов (ESMO) и Российской Ассоциации онкоурологов Антоном Ёлкиным.

Ждем ваши вопросы по телефону 8 (861) 997-7-997 или присылайте на WatsApp на номер 8(961) 590-70-90.

Радиослушателю, правильно ответившему на вопрос врача-онколога, будет вручен «Билет здоровья» - сертификат на обследования в клинике «Евроонко» на 5000 руб.