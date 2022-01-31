Новые оползни в Сочи угрожают жителям

Оползень на улице Пластунской Фото: Олег УМАРОВ

После сильных дождей и снегопада, уровень влажности в верхних слоях почвы увеличился, что привело к образованию оползней и сходу горных пород в Сочи. Так оползень сошел на дорогу, ведущую к Ореховскому водопаду. Теперь в сторону одной из курортных достопримечательностей не проехать. Очевидцы сообщают, что грунт продолжает двигаться.

- Там, за этим участков, живут люди – примерно 30 домов. Из-за этого оползня они оказались отрезанными от цивилизации, - рассказывает встретившийся на дороге мужчина. – А на месте схода земли с камнями я видел только один трактор. И когда он все расчистит – не известно.

Оползень на улице Пластунской Фото: Олег УМАРОВ

- На этом участке сейчас работает техника, в ближайшее время дорога будет расчищена, - сообщили в мэрии Сочи.

Тем временем, в районе улицы Пластунской вместе с дождевой водой вниз к дороге сваливаются и ветви деревьев. От оползней здесь стоит укрепление, но только в частях, непосредственно прилегающих к жилым домам. Остальные конструкции изрядно повредила непогода.

Оползень на улице Пластунской Фото: Олег УМАРОВ

На Пластунской, 194 подпорная стена стоит разрушенная уже две недели. Один из штормов, разгулявшийся в Сочи, ее изрядно потрепал. Однако пока ее не спешат ремонтировать.

Почти год назад на этом месте уже сходил оползень.

Оползень на улице Пластунской Фото: Олег УМАРОВ

- Мы проведем диагностику оползневых участков дорог. Все территории, где из-за сильных дождей наблюдается движение земли, стоят на учете. Таких участков только на муниципальных дорогах — около двух сотен, - написал в соцсетях мэр Сочи Алексей Копайгородский. – Все возьмем на строгий контроль и укрепим.