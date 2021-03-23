В Сочи сошел оползень рядом с многоквартирным жилым домом

Фото ВК ЧП Сочи

Днем 23 марта оползень сошел рядом с многоквартирной новостройкой , расположенной на улице Пластунской .

В соцсетях местные жители отмечают, что земля со склона сдвинулась в районе дома № 194/15.

Представители экстренных служб пока не комментируют ситуацию.

Ранее в Сочи на федеральной трассе сошел оползень в районе поселка Уч-Дере.

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