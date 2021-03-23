В Сочи сошел оползень рядом с многоквартирным жилым домом

Фото ВК ЧП Сочи
Днем 23 марта оползень сошел рядом с многоквартирной новостройкой , расположенной на улице Пластунской .
В соцсетях местные жители отмечают, что земля со склона сдвинулась в районе дома № 194/15.
Представители экстренных служб пока не комментируют ситуацию.
Ранее в Сочи на федеральной трассе сошел оползень в районе поселка Уч-Дере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Подробности схода оползня в Сочи: на участке федеральной трассы вводится режим ЧС
«КП» – Кубань» стали известны последние подробности схода оползня в Сочи. Сегодня утром здесь произошло обрушение грунта. Оно случилось на 158-ом километре федеральной А-147 Джубга-Сочи – около поселка Уч-Дере.(читать далее)