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«КП» – Кубань» стали известны последние подробности схода оползня в Сочи. Сегодня утром здесь произошло обрушение грунта. Оно случилось на 158-ом километре федеральной А-147 Джубга-Сочи – около поселка Уч-Дере.

- Произошла активизация оползневого процесса с разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально — покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до 3 м, длиной до 15 м и шириной до 4 м, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Сейчас на месте работают спасатели. Одна из двух полос федеральной трассы, где сошел оползень, перекрыта. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения грунта и восстановить защитные ограждения, на участке организовано реверсивное движение с ограничением скорости – 20 км/ч. Также специалисты занимаются стабилизацией оползневых процессов на трассе.

- Сейчас на этом участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, Управлением федеральных автодорог «Черноморье» готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории нацпарка зоной локального ЧС, – добавил в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Уже создана межведомственная комиссия, куда вошли представители администрации Сочи и ГИБДД. Она координирует принимаемые меры. Ситуация остается на контроле руководителя ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрея Жукова и главы Сочи Алексея Копайгородского.

Также на участке дороге работают специалисты дорожных служб, дежурит техника.

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