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Стали известны последствия оползня в Сочи. Здесь сегодня произошло обрушение грунта. Оно случилось на 158-ом километре трассы Джубга-Сочи – около поселка Уч-Дере, что в Лазаревском районе курорта.

Сейчас на месте работают спасатели. Одна из двух полос федеральной трассы, где сошел оползень, полностью перекрыта. На участнике организовано реверсивное движение. По предварительной информации, в результате обрушения грунта никто не пострадал.

- На месте уже работают сотрудники экстренных служб,- сообщают очевидцы.

Оползни – обычное явление для Сочи. Дело в том, что местный грунт легко впитывают влагу. После дождей почва становится подвижной, что приводит к оползню.

Нынешний оползень уже не первый для Сочи в этом году. В начале января из-за обрушения грунта оказался под землей грузовик. Сильные дожди тогда пропитали почву. Это стало причиной обрушения дороги. Огромные трещины буквально порвали дорожное полотно и утащили за собой грузок. Водитель тягача отделался испугом.

- При сходе оползня никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. - Данная дорога не общего пользования. Обвалившийся участок относится к прилагающей территории коммерческой торговой базы.

Спустя месяц оползень разрушил дорогу на улице Ломоносовской в Сочи. Случилось это в Хостинском районе курорта. Причиной обрушения грунта стали сильные осадки. Мокрый снег и дождь несколько дней испытывали курорт на прочность.

- Обрушение грунта произошло вдоль технологической, тупиковой дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Территория участка огорожена.

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