В Сочи на федеральной трассе произошел оползень

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22 марта на 158-ом километре трассы Джубга-Сочи, неподалеку от поселка Уч-Дере в Лазаревском районе курорта произошел оползень.

Вниз по крутому склону обрушилась часть дороги. На участке организовано реверсивное движение, одна из полос трассы перекрыта. Информации о пострадавших не поступало.

- На место прибыли сотрудники экстренных служб, - сообщают очевидцы.

Подобные оползни в Сочи - далеко не редкость. Особенность местных грунтов в том, что они легко накапливают влагу и после сильных дождей становятся очень подвижными.

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В Сочи оправдался прогноз по оползням. Сильные дожди пропитали почву водой и асфальт не выдержал. Масштабный оползень сошел на улице Транспортной. Гигантские трещины буквально разорвали дорожное покрытие.(читать далее)