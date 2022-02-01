Тает на глазах: 10,5 млн рублей спасут от смерти ребенка из кубанского городка

До и во время болезни. Фото: instagram.com/sergei_dobrenkov

Сереже Добренкову 8 лет, он живет в кубанском городе Тихорецке. Год назад ему поставили страшный диагноз – лимфома, рак нервной системы. Сейчас у малыша четвертая стадия смертельной болезни. Но родители уверены, что у ребенка еще есть шанс на жизнь. Сережу могут спасти 10,5 млн рублей. Именно столько осталось собрать на трансплантацию костного мозга.

- Началось все с банальной рвоты, простого пищевого отравления. Но через пару дней Сергея стошнило с кровью. Нас отправили в инфекционку. На УЗИ обнаружили аномалии в почках. Лицо сына начало отекать. На УЗИ сердуа тоже увидели изменения. Было подозрение было на тромб в сердце. Позже после всех анализов и обследований врачи назвали виновницу всего происходящего - неходжкинская лимфома, - рассказала о том, как проявлялся рак у Сережи его мама Елена.

Ребенок уже прошел несколько курсов химиотерапии, но продолжает таить на глазах. Мама и папа Сережи верят в чудо и надеются, что появятся волшебники, которые помогут закрыть сбор вовремя. Счет идет на дни…

- Малыш хочет жить, но болезнь пока сильнее его. Мы стараемся каждый день поднимать ему настроение, - говорит мама Сережи.

В прошлом году мальчик даже нарисовал портрет Моргенштерна, чтобы привлечь внимание к сбору. Ведь репер в прошлом году уже помог собрать неподъемную сумму для Илюши из городка соседнего района.

Фото: instagram.com/sergei_dobrenkov/

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ

2202 2008 4526 1492 - сбербанк Елена Александровна Д (мама)

+79182909344 - номер привязан к карте

2202 2004 1455 5605 - сбербанк Ольга Анатольевна П.

Qivi кошелек 89282371245

Юmoney: https://yoomoney.ru/to/410018231037318/0

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