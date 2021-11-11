Тяжелобольному мальчику, которому помог закрыть сбор Моргенштерн, сделали укол за 168 миллионов рублей

Мальчик сейчас вместе с мамой находится в больнице. Фото: instagram.com/smailik_iluwa

Этого дня семья Ильи Худобы ждала не один месяц. Больному мальчику из Тимашевска со спинальной мышечной атрофии поставили инъекцию Zolgensma. Этот укол обошелся ребенку в космическую сумму - 168 миллионов рублей.

- 11 ноября - официальный второй день рождения Илюши, - написала мама мальчика, сообщив радостную новость подписчикам, которые следят за судьбой ребенка. - А моим вторым днем рождения будет 14 сентября - день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно. Как объяснила Евгения Худоба, перед уколом у малыша был вынужденный перерыв. Требовалось восстановиться после болезни.

- А сейчас пришло время начать новую жизнь. Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у СМА то, что было потеряно за 2 года, - говорит мама Ильи. - Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание. Благодаря вам Илья будет жить. А мы приложим все усилия, чтобы его жизнь стала полноценной.

Фото из семейного архива.

Конечно, большую часть суммы ребенку помогли собрать неравнодушные жители России, узнавшие о тяжелом недуге. Но не смог остаться в стороне и Моргенштерн. Он стал помогать Илюше, когда еще не было закрыто и половины сбора. Он сам перечислял мальчику по несколько миллионов, а его флэшмоб увеличил ежемесячные отчеты в два раза. А после публикации видеоразоблачения, где он признался, после чего стал помогать семье, волной растрогавшихся жителей всей страны сбор удалось полностью закрыть.

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