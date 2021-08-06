Не выходил из дома 12 часов: Моргенштерн с невестой тайно приехали к трехлетнему мальчику в российскую глубинку

Дилара не отходила от Ильи ни на секунду. Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Трехлетний Илюша Худоба из Тимашевска мечтает гонять мяч во дворе с соседскими мальчишками. Родители надеются, что небольшие детские радости скоро станут для мальчика реальностью. От исполнения желания ребенка отделяет всего лишь один укол.

У Илюши редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Чтобы малыш начал ходить, ему нужна не простая инъекция – а дорогостоящий препарат «Золгенсма». Он стоит 168 миллионов рублей. Такая сумма для семьи неподъемна.

Спасти мальчика уже несколько лет пытается, кажется, вся Россия, в том числе звезды эстрады. Резкого скачка в благотворительности помог добиться Моргенштерн. Он запустил самый добрый челлендж в соцсетях. После чего пожертвования выросли на 50%. Алишер тоже не остался в стороне, он лично перечислял для Ильи внушительные суммы – 3 млн, 1 млн, затем 6 млн.

- Подумайте на секунду - на моем канале 10 миллионов подписчиков, 160 миллионов стоит жизнь. Получается, каждому нужно скинуть по 16 рублей, думаю, вам будет не жалко, - отмечал в соцсетях рэпер.

Звездные друзья развлекали малыша, как могли. Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Благотворительная акция от Моргенштерна отличилась тем, что все суммы, которые приходят на счет Ильи с его подачи, состоят из трех шестерок. «666» — первая татуировка Алишера, которую он набил над бровью. Родители Ильи Худобы называют это сочетание магией цифр, и каждый раз благодарят за помощь.

Истинный дьявол оказался для ребенка ангелом. Моргенштерн взял Илью под свое крыло и сказал, что не бросит малыша в такой сложной ситуации. Алишер даже приехал в кубанский город Тимашевск к трехлетнему мальчику в гости. Первым местом, где заметили звезду, стал магазин. Здесь известный гость купил полный пакет игрушек для Илюши.

О встрече ни Моргенштерн, ни родители Ильи Худобы не распространялись. Мама тяжелобольного ребенка в разговоре с «КП»-Кубань» эксклюзивно рассказала о цели этой тайной встречи.

- Алишер приехал в три часа дня и уехал в 12 ночи. Естественно мы обговаривали встречу, но держали ее в тайне, чтобы не собирать толпу поклонников. Цель приезда банальна – чтобы увидеться с Илюшкой, навестить малыша, которого поддерживает, познакомиться со всеми лично, - поделилась Евгения.

Она также добавила, что Илья видел часто Алишера в прямых эфирах, поэтому встретил его с улыбкой.

- Алишер, как друг, который просто пришел в гости. Прошло все очень культурно. Он накупил кучу подарков. С ним были его невеста Дилара и оператор Саша. Поужинали, пообщались. Разговаривали обо всем: об Илюше, о его здоровье, о собаке, о работе, о его жизни и планах. С ним очень интересно, Алишер зрело мыслит. А Дилара вообще доброй души девушка, практически не отходила от Ильи, играла с ним в игры, развлекала. Очень позитивные эмоции остались от встречи, все прошло замечательно, - отметила мама Ильи Евгения.

Рэпер провел с семьей 12 часов и обещал еще по возможности приехать в гости.

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