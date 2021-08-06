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Общество6 августа 2021 21:23

Не выходил из дома 12 часов: Моргенштерн с невестой тайно приехали к трехлетнему мальчику в российскую глубинку

Мама Илюши рассказала kp.ru настоящую цель визита знаменитости
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дилара не отходила от Ильи ни на секунду. Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Дилара не отходила от Ильи ни на секунду. Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Трехлетний Илюша Худоба из Тимашевска мечтает гонять мяч во дворе с соседскими мальчишками. Родители надеются, что небольшие детские радости скоро станут для мальчика реальностью. От исполнения желания ребенка отделяет всего лишь один укол.

У Илюши редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Чтобы малыш начал ходить, ему нужна не простая инъекция – а дорогостоящий препарат «Золгенсма». Он стоит 168 миллионов рублей. Такая сумма для семьи неподъемна.

Спасти мальчика уже несколько лет пытается, кажется, вся Россия, в том числе звезды эстрады. Резкого скачка в благотворительности помог добиться Моргенштерн. Он запустил самый добрый челлендж в соцсетях. После чего пожертвования выросли на 50%. Алишер тоже не остался в стороне, он лично перечислял для Ильи внушительные суммы – 3 млн, 1 млн, затем 6 млн.

- Подумайте на секунду - на моем канале 10 миллионов подписчиков, 160 миллионов стоит жизнь. Получается, каждому нужно скинуть по 16 рублей, думаю, вам будет не жалко, - отмечал в соцсетях рэпер.

Звездные друзья развлекали малыша, как могли. Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Звездные друзья развлекали малыша, как могли. Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Благотворительная акция от Моргенштерна отличилась тем, что все суммы, которые приходят на счет Ильи с его подачи, состоят из трех шестерок. «666» — первая татуировка Алишера, которую он набил над бровью. Родители Ильи Худобы называют это сочетание магией цифр, и каждый раз благодарят за помощь.

Истинный дьявол оказался для ребенка ангелом. Моргенштерн взял Илью под свое крыло и сказал, что не бросит малыша в такой сложной ситуации. Алишер даже приехал в кубанский город Тимашевск к трехлетнему мальчику в гости. Первым местом, где заметили звезду, стал магазин. Здесь известный гость купил полный пакет игрушек для Илюши.

Моргенштерн снял с мальчиком несколько видео
Видео: instagram.com/morgen_shtern

О встрече ни Моргенштерн, ни родители Ильи Худобы не распространялись. Мама тяжелобольного ребенка в разговоре с «КП»-Кубань» эксклюзивно рассказала о цели этой тайной встречи.

- Алишер приехал в три часа дня и уехал в 12 ночи. Естественно мы обговаривали встречу, но держали ее в тайне, чтобы не собирать толпу поклонников. Цель приезда банальна – чтобы увидеться с Илюшкой, навестить малыша, которого поддерживает, познакомиться со всеми лично, - поделилась Евгения.

Она также добавила, что Илья видел часто Алишера в прямых эфирах, поэтому встретил его с улыбкой.

- Алишер, как друг, который просто пришел в гости. Прошло все очень культурно. Он накупил кучу подарков. С ним были его невеста Дилара и оператор Саша. Поужинали, пообщались. Разговаривали обо всем: об Илюше, о его здоровье, о собаке, о работе, о его жизни и планах. С ним очень интересно, Алишер зрело мыслит. А Дилара вообще доброй души девушка, практически не отходила от Ильи, играла с ним в игры, развлекала. Очень позитивные эмоции остались от встречи, все прошло замечательно, - отметила мама Ильи Евгения.

Рэпер провел с семьей 12 часов и обещал еще по возможности приехать в гости.

Моргенштерн с невестой тайно приехали к трехлетнему мальчику в Тимашевск
Видео предоставлено "КП" из семейного архива

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