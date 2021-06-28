Благодаря челленджу Моргенштерна мальчику из Краснодарского края за сутки собрали на лечение 12 млн рублей

Сбор продолжается

У трехлетнего Илюши Худобы редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия 2 типа. Чтобы малыш начал ходить, ему нужен укол «Золгенсма», который стоит 168 миллионов рублей. Для родителей это неподъемная сумма. Спасти мальчика пытается, кажется, вся Россия, в том числе звезды эстрады.

Уже не первый раз на счет помощи Ильи внушительную сумму переводит популярный музыкант Алишер Моргенштерн. В мае исполнитель перечислил для мальчика 3 миллиона рублей. А в конце июня еще один миллион.

Кроме того, рэпер устроил в соцсетях настоящий флешмоб: он призвал своих подписчиков перевести Илье любую возможную сумму. Артиста поддержали многие знаменитости.

- Подумайте на секунду - на моем канале 10 миллионов подписчиков, 160 миллионов стоит жизнь. Получается, каждому нужно скинуть по 16 рублей, думаю, вам будет не жалко, - отметил в соцсетях рэпер.

Благотворительная акция от Моргенштерна отличилась тем, что все суммы, которые приходят на счет Ильи с его подачи, состоят из трех шестерок («666» — первая татуировка Алишера, которую он набил над бровью, - авт.)

- 666 – теперь наше любимое число, - написала на страничке в соцсетях мама маленького Ильи.

Так, блогер Артем Клюшин перевел Илье 666 тысяч 666 рублей. Егор Шип 66 666 рублей, а Валя Карнавал 100 666 рублей. Даня Милохин также после просьбы Моргенштерна перевел 100 тысяч рублей.

Стоит сказать, что после запуска челленджа Моргенштерном за сутки 27 июня был побит рекорд - на лечение ребенка пожертвовали 12 197 385 рублей.

Сейчас на счете Ильи порядка 50 миллионов рублей, остается собрать еще 110. Но с такой поддержкой от народа мама мальчика уверена, что все получится.

- Нам не хватило бы и жизни, чтобы собрать 168 000 000 в одиночку. А теперь нам не хватит жизни, чтобы успеть поблагодарить всех и каждого, кто пришел на помощь, - написала мама Ильи.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк 4276 1609 5037 7607

Альфа-банк 5559 4937 0485 7078

ВТБ банк 5368 2901 3395 3085

89615171770, получатель - Евгения Александровна П.

QIVI кошелек: 89615171770

PayPal: PayPal.me/smailikiluwa

БФ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

СМС на короткий номер 3434 со словом ХУДОБА 300 (где 300 сумма пожертвования)

БФ "ЦВЕТЫ ДОБРА"

СМС на короткий номер 3434 со словом ИЛЬЯ 300 (где 300 сумма пожертвования)

Страничка мамы в Instagram @smailik_iluwa, @evgeniya83_

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