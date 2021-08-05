Моргенштерн приехал в гости к мальчику из Тимашевска, которому срочно нужна операция за 2 млн долларов

Фото: "Типичный Тимашевск"

У трехлетнего Илюши Худобы из Тимашевска редкое генетическое заболевание – СМА 2 типа. Он не может ходить. Чтобы малыш начал двигаться, ему нужен укол «Золгенсма», который стоит 168 миллионов рублей.

Родители Ильи объявили сбор средств, но он шел очень медленно, пока к истории не подключился певец Моргенштерн. Сначала он пожертвовал три миллиона рублей, потом объявил большой челлендж. В итоге на 4 августа собрано 95 миллионов из 168 нужных. За сутки собрали 97 тысяч рублей.

Сегодня, 5 августа, певец лично приехал к больному мальчику в Тимашевск.

Фото: "КП"-Кубань"

- Возле их дома стоит «Мерседес». Сказали, артист приехал, общается с родными. Думают, как помочь мальчику скорее, - рассказал «КП»-Кубань» местный житель.

Также Моргенштерна заметили и в местном супермаркете. И, судя по фото, он отправился к малышу с большим пакетом подарков.

Фото: "Типичный Тимашевск"

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У трехлетнего Илюши Худобы редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия 2 типа. Чтобы малыш начал ходить, ему нужен укол «Золгенсма», который стоит 168 миллионов рублей. Для родителей это неподъемная сумма. Спасти мальчика пытается, кажется, вся Россия, в том числе звезды эстрады (читать далее).