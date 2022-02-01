Кубанского преподавателя флейты обвиняют в шести насильственных эпизодах над школьницами

Дело направили в суд

Громкий скандал произошел в школе искусств Горячего Ключа. Сразу несколько учениц пожаловались на домогательства со стороны 35-летнего преподавателя. Педагога-педофила арестовали и возбудили дело. А в ходе расследования выяснилось, что он причастен к шести случаям насильственных действий над ученицами.

- Прокуратура Горячего Ключа утвердила обвинительное заключение в отношении преподавателя музыкальной школы по факту совершения шести эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Следователи собрали достаточно доказательств, дело передано в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Горячего Ключа.

Сейчас музыкант до сих пор находится под арестом и ждет приговора.

Напомним, 35-летний мужчина закрывался в кабинете с ученицами, которым было от 7 до 9 лет. Первым стал бить в рынду папа одной из девочек. Дочь рассказала, что преподаватель поворачивал ее к пианино и трогал, а ей было больно.

- Началось все с того, что жене позвонила знакомая и рассказала, что ее дочь пожаловалась на преподавателя флейты – якобы учитель заставлял девочку удовлетворять его сексуальные потребности. Мы не стали это спускать на тормозах, эти слова, к нашему сожалению, подтвердились. И наша дочь тоже призналась, - рассказывал «Комсомолке» папа одной из пострадавших.

Педагог флейты, которого задержали за развращение детей, пришел в школу искусств не с улицы. Он является выпускником этого заведения. По словам местных жителей, его родители также посвятили жизнь музыке и трудятся в этой сфере. Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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