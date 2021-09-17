На Кубани преподавателя флейты, развращавшего маленьких воспитанниц, арестовали на 2 месяца

На домогательства 35-летнего педагога, который преподавал в Горячем Ключе уроки флейты, пожаловались родителям сразу несколько девочек. Мужчина развращал детей от 7 до 9 лет, закрываясь с ними в кабинете. Сегодня, 17 сентября, его арестовали.

- Судом 35-летний мужчина заключён под стражу на 2 месяца. Ведётся следствие, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что с одной из воспитанниц он совершил действия сексуального характера, ещё двух - трогал за интимные места. Устанавливаются другие возможные эпизоды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что отец одной из девочек рассказал о ситуации в детской школе искусств. Директор не комментирует случившееся.

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