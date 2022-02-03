Комариный бум. Эколог рассказал, что стало причиной массового нашествия насекомых в феврале в Краснодаре

Неужто комары перепутали сезон и проснулись раньше времени? Фото: media.kpfu.ru

В квартирах жителей Краснодара в феврале появились комары. Многие горожане недоумевают - мало того что летом от кровососущих спасения нет, так еще и зимой кусают. Причем, по словам людей, донимают насекомые и тех, кто живет в частных домах.

- На окнах стоят москитные сетки, но это насекомых не останавливает. Такое только на юге может быть! - возмущаются жители города, намекая на непривычно теплые деньки зимой.

Действительно, плюсовые отметки за окном больше напоминают весеннюю погоду. Неужто комары перепутали сезон и проснулись раньше времени? По графику они активизироваться должны не раньше конца апреля - начала мая. А в преддверии комариного бума специальные службы начнут опрыскивать город.

- Полагаю, что кусают людей комары не на природе, а дома. А значит, эти насекомые прилетели не откуда-то из леса, а из подвалов. В этом случае все вполне объяснимо, – говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, комары «отсиживаются» в сырых и темных местах. Личинки, как правило, развиваются в воде.

- Конечно, нынешние температуры на улице, несмотря на уверенный плюс, слишком низкие для того, чтобы комары могли размножаться. Зато отличная среда формируется, как правило, в подвалах жилых домов. Там может стоять вода, из-за этого повышенная влажность. В итоге насекомые развиваются и просто поднимаются в зданиях по подъездам, по вентиляции. Это городские комары, а не лесные. Это нормальное явление. Чтобы этого избежать, нужно держать подвалы в сухости, - добавляет Вениамин Голубитченко. - Кстати, вопреки популярному мнению о том, что комарам нужен большой водоем, скажу - они могут размножаться даже в кружке.

Кроме того, к комариному буму может привести неисправность канализации или водопроводной системы. Способствует этому и таяние снега. Так что важно тщательно проверить свой дом, чтобы избавиться от кровососущих соседей.

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