Тигровые комары в Краснодаре 2021: чем опасны, как защититься и можно ли умереть от их укуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тигровые комары в Краснодаре 2021 появились несколько дней назад. Изначально насекомых заметили на побережье Черного моря: в Новороссийске и Крыму.

За несколько дней они распространились по всей территории Краснодарского края. Комаров-убийц уже видели сразу в нескольких районах Кубани.

Также они были замечены в Краснодаре. Только экологи убеждены, что ничего удивительного в этом нет.

- Сколько занимаюсь биологией, столько сталкиваюсь с черно-белыми полосатыми комарами, – говорит «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Никакой сенсации я в этом не вижу.

Тигровые комары в Краснодаре 2021 живут уже не первый год. Если раньше они обитали в лесной местности, то сейчас вышли к людям.

Эти насекомые имеют нетипичный окрас. На лапках и теле животных видны черно-белые полоски. Уже доказано, что тигровые комары в Краснодаре 2021 способны переносить смертельные заболеваниями, как лихорадки Денге, Зика, Чикунгунья, а также арбовирусные инфекции.

- Но надо понимать, что не все тигровые комары опасные. Они становятся такими, когда переносят возбудитель, – объясняет специалист.

Тигровые комары в Краснодаре 2021 становятся опасными после того, как сами сталкиваются с возбудителем инфекции, кусая заболевшего человека или животное.

- Также они переносят Конго-Крымскую лихорадки и лихорадку Западного Нила, – добавляет эколог.

Были ли случаи заражения смертельные инфекциями на Кубани, неизвестно. Но тигровые комары в Краснодаре 2021 являются носителями опасных инфекций. Внешне отличить инфицированное насекомое невозможно.

Чаще всего тигровые комары в Краснодаре 2021 обитают в горной местности. Также насекомых можно встретить у водоемов и в садах.

- Обезопаситься от них со 100% вероятностью можно только в полностью продезинфицированноых и дезинсектицированных отсеках подводных лодок или орбитальных космических станций, – говорит Вениамин Голубитченко

Считается, что лучший способ защиты от насекомых – электрофумигаторы, москитные сетки на окнах и спреи от комаров. Тигровые комары в Краснодаре 2021 не способны тягаться с ними.

- Уменьшить опасность заражения опасными болезнями переносимыми комарами можно уменьшением перемещений населения, ношением плотной одежды, которую не могут прокусить комары, перчатками и противогазной маской, – объясняет эколог.

В случае обнаружения признаков заболевания человеку нужно обратиться в больницу и уйти на карантин. Это позволит избежать вспышки инфекции. Потому как тигровые комары в Краснодаре 2021 опаснее коронавируса.

- Нужно принять еще более строгие меры, что при заражении COVID-19. Если короновирус разлетится на считанные метры, то комары способны улететь на десятки километров, – заключает эксперт.

Тигровые комары в Краснодаре 2021 опасны для животных без шерсти. Именно они становятся местом притяжения для насекомых.