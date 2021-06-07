Эколог раскрыл тайну появления комаров-убийц на Кубани Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители Кубани бьют тревогу - в Краснодарском крае завелись комары-убийцы. Они разносят смертельные лихорадки.

Тигровые комары - так их называют, - уже облепили все пляжи на побережье Черного моря. На выходных они даже добрались до Краснодара и ближайших районов.

- Черно-белых полосатых комаров видел на Кубани столько лет, сколько занимаюсь биологией, – говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Поэтому никакой сенсации я в этом не вижу. Они не прилетели к нам в этом году, а живут в нашем крае уже много лет.

Отличить комаров-убийц легко. Они имеют черно-белые полоски на лапках и теле и переносят смертельные болезни, такие как: лихорадки Денге, Зика, Чикунгунья, и арбовирусные инфекции.

- Есть такая группа – малярийные комары. Они переносят возбудителей малярии, Конго-Крымской лихорадки и лихорадки Западного Нила, – добавляет эколог.

Вениамин Голубитченко отмечает, что не все тигровые комары являются опасными.

- Чтобы переносить возбудителя, им нужно укусить вначале носителя этого возбудителя, – заключает специалист.

Комару-убийце нужно найти зараженного животного или человека. Были ли такие случаи на Кубани, пока неизвестно.

Считается, что лучший способ защиты от насекомых – электрофумигаторы, москитные сетки на окнах и спреи от комаров.

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