Новый русский: легионеры ФК «Краснодара» массово меняют гражданство

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Получение гражданства – популярная тема для спортсменов. Только распространена она в индивидуальных видах спорта. Но в футболе это больше редкость, чем обыденность.

Все-таки вид спорта это командный, да и желающих заниматься бумажной волокитой здесь сильно меньше. Все же основные деньги эти ребята зарабатывают в клубах, а не сборных, как в индивидуальных видах.

Удивительно, но уже трое легионеров «Краснодара» получили российское гражданство: два бразильца и один эквадорец. Кристиан Рамирес получил паспорт с темно-красным оттенком на прошлой неделе.

Фото: инстаграм Рамиреса

- После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин, – хвастался в инстаграме защитник сборной Эквадора.

Пока игрок «Краснодара» не объявлял об уходе из сборной Эквадора. Хотя болельщики «быков» предположили, что новый паспорт игрок получил для вызова в сборную России. Пока эта информация не получила официального подтверждения.

Но защитник уже поблагодарил боссов клуба, органы власти и болельщиков.

- Это большая честь и привилегия для меня, – заключил Кристиан Рамирес.

Защитник сборной Эквадора стал уже третьим легионером в истории ФК «Краснодар», который получил российское гражданство.

«КП» – Кубань» вспоминает всех «быков», которые обзавелись паспортом РФ.

Фото: инстаграм Ари

Ари

Бразилец никогда не скрывал, что его мечта – играть за сборную Россию. Сбылась она только в 2018 году, спустя восемь лет после переезда Ари на новую Родину.

- Я безумно счастлив. Всегда мечтал о российском гражданстве из-за дочери, – не скрывал эмоций нападающий «Краснодара». – Я видел себя в составе национальной команды. Я хотел здесь оказаться. Счастлив, что после завершения карьеры у меня будет возможность спокойно жить тут, рядом с дочкой, которая родилась в России.

Форвард «Краснодара» получил паспорт РФ в июле 2018-го. Уже в ноябре того же года он дебютировал в составе сборной России. Нападающий вышел в основном составе на матч со сборной Германии (0:3), но не отметился результативными действиями.

Этот вызов так и остался единственным для форварда за время жизни в России. После завершения последнего сезона нападающий покинул «Краснодар». Сейчас он занимается поиском нового клуба.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Жоазиньо

Жоазиньо переехал в Россию на год позже своего соотечественника Ари. Но сразу стал любимцем болельщиков «Краснодара».

Вечно скромный и улыбчивый Жо с первых дней пребывания в стране учил русский язык. Он не жалел себя на поле, всегда был на связи с болельщиками и мечтал сыграть в футболке сборной России.

Спустя пять лет после переезда на новую Родину полузащитник получил паспорт РФ, но так и не осуществил мечту. Он ни разу не получил даже приглашения в национальную команду.

- Когда я только получил паспорт, то меня все поздравили, а потом стали говорить: «Ооо… наш земляк», – рассказывал Жоаозиньо порталу «Чемпионат.ком».

Сейчас полузащитник играет в «Сочи» и сохраняет шансы на вызов в национальную команду.