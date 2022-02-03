Клан Захарченко: гендиректор Кубанского казачьего хора заявил о тяжелом положении после растраты 125 млн рублей

Виктор Захарченко - худрук легендарного коллектива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин вручил директору, художественному руководителю и дирижеру Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко медаль Героя Труда. Во время благодарственной речи Виктор Захарченко сказал, что хор в последнее время испытывает финансовые трудности и «влачит такое существование». Подобное заявление артист сделал на фоне скандала о нецелевом расходовании порядка 125 млн рублей бюджетных средств и президентского гранта, а также роста зарплат руководства хора.

– Если будет возможность побывать, посмотрите на те условия, в которых находится Кубанский казачий хор. Это вопиющая несправедливость. Не должен хор, который был на всех континентах, в более чем 100 странах, имеет множество наград – российских и зарубежных, – сегодня влачить такое существование, – обратился Виктор Захарченко к Владимиру Путину.

Разделение коллектива

В октябре прошлого года Кубанский казачий хор отметил свой 210-й день рождения. Празднования прошли на фоне скандала с реорганизацией коллектива. Из состава хора предложили вывести танцевальную группу. Хор также состоит из музыкантов и солистов.

За инициативой стоит внук худрука Виктор Захарченко, которого генеральный директор сделал своим заместителем. По заявлениям руководства, выделение танцевальной группы поспособствует ее развитию.

Кубанский казачий хор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктор Захарченко-старший утверждал, что в Кубанском казачьем хоре танцевальная группа появилась только в довоенное время. До этого лишь пели и играли. Таким образом, коллектив якобы пытаются привести к историческому соответствию.

Артисты Кубанского казачьего хора увидели в инициативе руководства совершенно другую причину. В своем обращении к президенту России они написали, что власть в хоре захватил так называемый клан Захарченко.

Клан Захарченко

Генеральный директор и художественный руководитель хора Виктор Захарченко в качестве своих заместителей по различным направлениям устроил дочерей Наталью Гуликову и Викторию Захарченко. Внук Виктор занимает пост первого заместителя гендиректора. Супруга Виктора Гавриловича руководит музеем ККХ, а зять работает у него водителем.

За инициативой по выводу танцевальной группы из состава хора, говорится в обращении к президенту, кроется желание как можно больше денег президентского гранта разделить между музыкантами, артистами хоровой группы и руководством. Балетная труппа при таком раскладе ничего не получит.

В документе, отправленном президенту, также упоминается, что первыми результатами работы Виктора Захарченко-младшего стали увольнения ведущих артистов хора. Ушел руководитель оркестра Игорь Приходько, проработавший 10 лет. Ведется травля и оказывается давление на директора хора Анатолия Арефьева.

Кроме того, по решению внука гендиректора расформировали ансамбль «Кумовья», солистом которого был заслуженный артист России Виктор Сорокин. Коллектив часто приглашали на выступления хора. Сам Сорокин покинул ККХ ранее из-за конфликта с Виктором Захарченко-старшим.

Перераспределение зарплат

В обращении также говорится об осложнении финансовой ситуации. Однако ее на себе ощутили только рядовые служащие хора. В течение 2020 года средняя зарплата артистов упала на четыре тысячи рублей – с 64 до 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей не досчитались заместители руководителей. Среднее жалование урезали с 257 тысяч рублей до 196 тысяч рублей. Минус три тысячи рублей вышло у специалистов – вместо 61 тысячи рублей они стали получать 58 тысяч рублей.

Кубанский казачий хор решили разделить на два коллектива - исполнители и танцоры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тогда же, в 2020 году, когда из-за коронавирусных ограничений отменялись концерты, в плюсе оказался только руководящий состав хора. Средняя зарплата гендиректора и его замов выросла на 30 тысяч рублей – с 454 тысяч рублей до 483 тысяч рублей.

– Безбедное содержание клана Захарченко только в 2020 году обходилось бюджету учреждения минимум в 1,1 – 1,2 млн рублей в месяц. И это все не считая оплачиваемых за счет бюджета «административных расходов», служебного транспорта и так далее, – говорится в обращении.

Проверка хора

Жалобу артистов Кубанского казачьего хора, поступившую в приемную президента России, «спустили» в администрацию Краснодарского края. Региональное министерство культуры провело проверку, по итогам которой вскрылось множество нарушений.

Самым серьезным из них оказалось необоснованное расходование 125 млн рублей из бюджета региона и еще 2 млн рублей президентского гранта.

По предварительным данным, в 2020 году на разработку шести концертных программ из бюджета края выделили почти 80 млн рублей, однако об их создании информации нет.

Проверка Минкульта также обнаружила создание фиктивных должностей, которые оплачивались из регионального бюджета. Эти посты якобы занимали родственники Виктора Захарченко. На оплату труда «пустых» сотрудников в 2020 году потратили 1,8 млн рублей.

Кроме того, оказалось, что распределение должностей в руководстве хора между родственниками генерального директора – нарушение антикоррупционного законодательства. Нелегальным также оказался процесс передачи части полномочий Захарченко-младшему.

Внук гендиректора не имеет необходимого стажа работы на руководящей должности. В его аттестационных документах нет сведений об опыте работы, который бы доказывал возможность профессионально выполнять свои обязанности.

После назначения на должность первого заместителя гендиректора с нарушением законодательства выплатили порядка 300 тысяч рублей в качестве премий. Всего же в 2020 году премиальный фонд составил 49 млн рублей, однако хор не выполнил поставленный план.

Из бюджета ККХ также выделялись деньги по государственной программе «Развитие культуры». С 2018 по 2021 год покупались книги Виктора Захарченко на сумму 12 млн рублей.

Большая часть из них – 9 млн рублей, приходится на 2018 год. Контракт в 2019 году на 9,7 млн рублей расторгли из-за отсутствия книг. 3 млн рублей потратили в 2020 году. В прошлом году Захарченко книги не издавал, хотя на их приобретение выделялись 2,3 млн рублей.

«Ведущий коллектив страны»

Бывший солист Кубанского казачьего хора, заслуженный артист России Виктор Сорокин рассказал, что не согласен с заявлением Виктора Захарченко о том, что хор «влачит такое существование».

– Это совсем не так. Наоборот. Это один из ведущих коллективов страны. Он имеет государственную поддержку, президентский грант, свой концертный зал, который приносит значительную прибыль, – отметил артист.

Виктор Сорокин напомнил, что с подобной речью Виктор Захарченко уже выступал в Кремлевском дворце съездов в 2018 году, где хор выступал с очередной юбилейной программой художественного руководителя.

– У хора есть своя звукозаписывающая студия, репетиционный зал, концертный зал, балетная группа занимается в отдельном здании. Возможно, Виктор Гаврилович пытался сказать, что хочется более современное оборудование, создать свое духовно-просветительское учреждение. В ЦКЗ на Красной, 5, подобные планы реализовать трудно, – попытался интерпретировать слова гендиректор ККХ Виктор Сорокин.

Что касается принятия на должность заместителя генерального директора Виктора Захарченко-младшего, то Виктор Сорокин считает подобный шаг ошибочным. Под его руководством он бы работать не смог.

– Человек недостоин этого места, и многие артисты думают точно так же, но никто ничего не может сказать. У Виктора Гавриловича на этот счет свое мнение, – сказал народный артист РФ.

Предложение работников хора уволить Виктора Захарченко-младшего со своего поста Сорокин поддерживает. Что касается Виктора Захарченко-старшего, то он должен остаться на своем месте, потому что замены ему на данный момент артист не видит.

– Очень жаль. Никогда не думал, что такие проблемы возникнут в прославленном коллективе. Ни одну цивилизацию нельзя разрушить извне, пока она сама себя не разрушит изнутри, – подвел итог Виктор Сорокин.