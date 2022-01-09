В дом пришел раскол. Что происходит в знаменитом Кубанском казачьем хоре

Из коллектива хотят отделить танцовщиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певцы в шикарных казачьих нарядах и с мощными голосами покорили всю страну. Легендарный Кубанский казачий хор выступает в Кремле, встречает первых лиц государства, гастролирует по всему миру. Выступал знаменитый ансамбль и перед военными в Сирии. Хор уже стал не только символом Краснодарского края, где и зародился, но и всей страны. Билеты на концерты знаменитого коллектива раскупаются сразу же, как только поступают в продажу. Часто попасть на выступление артистов просто невозможно – настолько популярен ансамбль. У него миллионы поклонников по всему миру.

В хоре хотят отделить певцов от танцоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но сейчас внимание к легендарному коллективу приковано не из-за его казачьих песен. В хоре разгорелся скандал. Коллектив решили разделить. Танцовщики отдельно, певцы – тоже. А потом наружу вывалились и другие факты, о которых долгое время никто не знал. Так оказалось, что миллионы бюджетных денег оседали в карманах одной семьи.

НЕ РАЗДЕЛЯЙТЕ КОЛЛЕКТИВ

Разделить на две части Кубанский казачий хор решили еще в октябре прошлого года. Тогда первый замгенерального директора Виктор Захарченко (он, кстати, внук легенды хора, его художественного руководителя 83-летнего Виктора Гавриловича Захарченко) встретился с артистами и заявил о создании самостоятельного коллектива, состоящего из танцевальной группы Кубанского казачьего хора.

- Планируется, что танцевальная группа с января 2022 года станет самостоятельным структурным подразделением в составе хора, - заявлял тогда Захарченко-младший. - Художественный руководитель считает, что данное изменение является необходимостью в целях развития творческого потенциала коллектива. Выделение позволит танцевальной группе создавать собственные программы, иметь сольные концерты. В то же время совместные программы Кубанского казачьего хора и танцевальной группы будут и дальше показываться на гастролях.

Художественный руководитель и дирижер хора Виктор Захарченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По плану уже в феврале 2022 года танцевальная группа должна была сама выступить в Москве на сцене Международного дома музыки.

Но коллектив эту новость не принял и стал выносить сор из избы, вывалив все, что накипело.

- Настоящих казачьих песен становится все меньше. В основном это религиозные песнопения и авторские композиции художественного руководителя и главного дирижера Виктора Захарченко. Да и танцевальных номеров все меньше, а один из недавних концертов и вовсе состоял лишь из вокальных номеров, - жаловались артисты. – Мы переживаем, что после реорганизации у нас вообще не будет работы. Сейчас в коллективе 74 певца и 34 танцовщика.

Общественность и бывшие артисты хора начали подписывать петицию, в которой просили Министерство культуры РФ разобраться во всем и остановить разделение Кубанского казачьего хора. Коллектив ведь государственный.

«Руководство бюджетного коллектива находится полностью в руках семейного подряда, уважаемого Виктора Гавриловича Захарченко. Также мы все осведомлены уровнем зарплат сотрудников, артистов и, конечно же, руководства, которое в период пандемии урезало всем жалование, но про себя не забыло, и взрастили себе зарплаты аж до 483 000 рублей по среднемесячной», — говорится в петиции.

После этого в хор нагрянула проверка. А в это время руководство ансамбля продолжало настаивать на реорганизации.

- Эти изменения направлены на развитие хореографической труппы. У нового коллектива будут новые возможности: увеличение зарплаты, создание новых номеров, создание новых концертных программ, численность коллектива будет увеличена, - гнул свою линию первый заместитель генерального директора хора Виктор Захарченко-младший.

Сам маэстро, его дед, все это время молчал. Комментариев не давал.

Кубанский казачий хор известен далеко за пределами Краснодарского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это не раздел и не развал, а реорганизация. Вокруг этого нагнетается ненужное внимание и эмоции. Виктор Гаврилович с нами с 1974 года, и он не позволит развалить хор. Эта тема сейчас почему-то излишне политизирована, - негодовал директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев.

ПОТРАТИЛИ БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ

Когда в хоре прошла проверка, минкульт нашел много нарушений. Одно из них - внук маэстро Виктора Захарченко незаконно занимает должность заместителя директора хора.

- В хоре допущен конфликт интересов – работает целый семейный подряд. Заместителем гендиректора трудится внук художественного руководителя, также в хоре работают две дочки Виктора Захарченко-старшего и его зять, - рассказали в министерстве культуры Краснодарского края. — Старшая дочь — помощница худрука, младшая — секретарь-референт, а ее муж - личный водитель Виктора Гавриловича. Его жена Вера Захарченко числится в научном центре при хоре. Захарченко-младший на должности замгенерального директора находится неправомерно. У него нет высшего профессионального образования и стажа в руководящих должностях от 5 лет. А еще он не прошел аттестацию. Поэтому мы направили в коллектив акт об устранении нарушений до 1 февраля 2022 года.

Но оказалось, это еще не самое серьезное нарушение.

- Проверка также показала, что руководство хора неэффективно и необоснованно потратило 125 миллионов рублей бюджетных денег, - объяснили в минкульте Кубани. - Также неправомерно растрачена часть президентского гранта – 2 миллиона рублей. А еще коллектив не провел шесть концертов, а деньги за них получил. Речь идет о сумме в 79 млн рублей. Также нашли фиктивные выплаты и незаконные премии.

В самом Кубанском казачьем хоре зарплаты сотрудников и не скрывали. На сайте коллектива выгружены все отчеты. Так, заместители гендиректора в среднем получали 196 – 257 тысяч рублей в месяц, а руководство - свыше 450 тысяч рублей ежемесячно. Доход артистов же не превышал 65 тысяч рублей.

ПРОВЕРКИ - С ОШИБКАМИ?

Руководство хора теперь собирается судиться с министерством культуры Краснодарского края.

- Хотя, конечно, нам бы не хотелось судиться со своим учредителем, но мы будем идти до конца. Нам нечего скрывать, - заявил Виктор Захарченко-младший. – Мы считаем, что министерством была нарушена процедура проверки. Нам должны были предоставить акт и получить наше согласие или не согласие на нее. Мы уверены, что 11 сотрудников министерства проверку провели без соблюдения правил и протоколов, а в итоговых актах наделали математических и орфографических ошибок. И раз чиновники не обращают внимания на наши замечания к их акту проверки, мы будем добиваться справедливости.

КСТАТИ

Разделение остановлено

- Проект штатного расписания, в котором были отражены изменения путем выделения танцевальной группы Кубанского казачьего хора, министерством культуры Краснодарского края, как учредителем учреждения, согласован не был. В связи с этим работа по изменению структуры учреждения приостановлена, - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

СПРАВКА «КП»

Кубанский казачий хор основан в 1811 году. Это единственный в России профессиональный коллектив народного творчества, который имеет непрерывную историю. Коллектив стал национальным культурным брендом. В 1974 году коллектив возглавил композитор Виктор Захарченко. Коллектив - дважды лауреат Всероссийского конкурса Государственных русских народных хоров в Москве, обладатель ордена Дружбы народов, ордена святого благоверного Великого князя Дмитрия Донского – это высокая награда Русской православной церкви.