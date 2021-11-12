Артисты Кубанского казачьего хора требуют отставки своего бессменного худрука

Виктор Захарченко хочет реорганизовать коллектив

Скандал вокруг Кубанского казачьего хора приобрел всероссийский формат. Сначала появилась новость о том, что знаменитый коллектив хотят поделить на части и отделить балет от вокалистов. Жемчужина кубанской культуры померкнет, посчитали многие.

Более того, региональный минкульт тоже выступил против такого необдуманного решения руководства. В аппарате считают, что это «может нарушить целостность великого творческого коллектива, привести к раздробленности, внести дисбаланс в концертные программы».

- Это не раздел и не развал, а реорганизация. Вокруг этого нагнетается ненужное внимание и эмоции, - дал комментарий радио «КП» - Краснодар» директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев.

Но участники коллектива на контакт с прессой не идут. Очевидно, артисты взвешивают слова, которые могут стоить им карьеры. Один из немногих, кто высказался публично, - заслуженный артист России Виктор Сорокин. Он также рассказал "КП" - Кубань", что не понимает, почему другие молчат. В своем инстаграме Виктор Сорокин опубликовал следующие строки:

- Считаю, что новая концепция развития хора противоречит традиционной концепции и вредит запросу городского сообщества на культурный продукт под названием «Кубанский казачий хор».

Сейчас ценители народного искусства, артисты, театралы и критики пересылают друг другу петицию. Выделение танцовщиков из труппы хора в тексте документа называют глупейшим, недальновидным и необоснованным решением. Общественники возмущены тем, кто стоит у руля коллектива и как распределяются средства.

- Руководство коллектива и бюджетного учреждения находится полностью в руках семейного подряда уважаемого Виктора Гавриловича Захарченко. Также мы все осведомлены, справедливым и рациональным расходованием бюджетных средств учреждения, уровнем зарплат сотрудников, артистов и, конечно же, руководства, которое в период пандемии урезало всем жалование, но про себя не забыло и взрастило себе зарплаты аж до 483 000 рублей по среднемесячной, - сказано в петиции.

Напомним, что Кубанский казачий хор – государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края. Существует он за счет госфинансирования, грантов, а также пожертвований. Известно, что в судьбе хора участвует основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска.

- Скандал с известным журналистом Алексеем Пивоваровым (речь о "Редакции") по поводу авторских отчислений. В котором под свои личные финансовые интересы внук маэстро (Виктор Витальевич Захарченко) подставляет целое бюджетное учреждение, - сообщает автор петиции Иван Петров.

Художественный руководитель хора Виктор Захарченко, по слухам, человек недоверчивый, поэтому заместителем генерального директора стал его родной внук Виктор Захарченко-младший. Недавно он оказался замешан в скандале с Алексеем Пивоваровым, дело чуть было не дошло до суда. По словам Пивоварова, Захарченко-младший требовал заплатить ему 50 тысяч рублей за то, чтобы отозвать жалобу на фильм о казаках, который вышел на ютуб. Возможно, причиной недовольства семьи Захарченко этим фильмом стал опубликованный там фрагмент интервью с Виктором Гавриловичем.

- Сегодня Владимир Владимирович на царском посту, - сообщил художественный руководитель Кубанского казачьего хора в своем интервью корреспонденту «Редакции».

После бурного общественного резонанса Захарченко-младший претензию к Пивоварову отозвал. Журналисты мирный жест поддержали и пообещали в суд за вымогательства не подавать.

Что касается петиции за отставку действующего руководства Кубанского казачьего хора, то ее подписали почти 1500 человек. А это значит, что она попадет на стол министра культуры РФ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Кубанском казачьем хоре разразился скандал. И вот почему

Известный на весь мир коллектив затеял реорганизацию (подробнее)