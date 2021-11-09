Фильм «Редакции» про Кубанский казачий хор вновь доступен для просмотра

В последнее время Кубанский казачий хор сотрясают скандалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрет на демонстрацию выпуска про казаков YouTube-канал «Редакция» снят. Об этом сообщил автор канала, российский журналист Алексей Пивоваров в своем аккаунте.

- Как я и обещал, выпуск про казаков сегодня вновь стал доступен для всех наших зрителей. Призываем вас его посмотреть, если вы еще этого не сделали. Господин Захарченко-младший после публикации нашей статьи про происходящее в Кубанском казачьем хоре почел за благо отозвать претензию на наш выпуск, - рассказал Алексей Пивоваров в соцсетях.

Напомним, выпуск был заблокирован по жалобе Виктора Захарченко-младшего. Заместитель директора Кубанского казачьего хора заявил о нарушении авторских прав и потребовал 50 тысяч рублей за отказ от претензий. Журналистов возмутила эта позиция, так как с хором был заключен официальный договор на использование их интеллектуальной собственности.

Конфликт был урегулирован в досудебном порядке. Однако руководство коллектива продолжило настаивать на том, чтобы из программы убрали все, что связано с хором.

- Мы, конечно, убирать ничего не будем, а в качестве жеста доброй воли не подадим, как собирались, на Захарченко в суд, поскольку он выполнил наши требования, - подытожил Алексей Пивоваров.

Также Пивоваров отказался от материальной компенсации в символический один рубль, но заверил, что продолжит наблюдать за происходящим в этом хоре.