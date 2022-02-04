Ситуация не терпит промедления. Трассу вдоль водохранилища в Адыгее перекрыли из-за угрозы прорыва дамбы

Фото: instagram.com/muratkumpilov

Вдоль Октябрьского водохранилища в Адыгее возникла угроза прорыва дамбы. Здесь «поплыла» дорога из-за оползня. Дожди со снегом могут усугубить ситуацию. Вода хлынет в населенные пункты, если своевременно не укрепить трассу.

В настоящее время дорогу перекрыли в целях безопасности. По ней нельзя будет проехать в течение двух месяцев. Водителей просят выбирать альтернативные пути.

- Движение на участке трассы Энем — Адыгейск будет ограничено с 9 часов утра 4 февраля по 4 апреля. Здесь оползни угрожают прорыву дамбы. Специалисты проведут проектно-изыскательские работы, - сообщили в управление дорог «Адыгеяавтодор».

Фото: instagram.com/muratkumpilov

Движение на этом участке дороги 28 января уже закрывали для исследовательских работ из-за сошедшего оползня. Но потом временно снова пустили машины, пока ситуация не начала ухудшаться.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов успокоил местных жителей и сообщил, что в курсе сложившейся ситуации.

- Знаю обеспокоенность жителей Тахтамукайского района, связанную с закрытием проезда по дамбе Октябрьского водохранилища. Эта дорога соединяет не только аул Тахтамукай и поселок Энем, но и ряд близлежащих населенных пунктов. Конечно, есть и альтернативный путь, но он доставляет множество неудобств. Ситуация непростая и она не терпит промедления, - сказал Кумпилов.

Фото: instagram.com/muratkumpilov

Глава республики выехал на место и лично осмотрел дамбу. Он поручил "Адыгеяавтодору" и "Адыгеямелиоводхозу", на чьем балансе и находится объект, незамедлительно провести ремонт и укрепление участка.

- Специалистами проведены геофизические исследования, дамба нуждается в реконструкции. Поручил подготовить необходимую экспертную документацию по ремонту дамбы и расположенной на ней автодороги в максимально сжатые сроки. Ход работ будем держать на контроле, - отметил Мурат Кумпилов.