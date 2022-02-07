Белая Олимпиада была голубой мечтой Красной Поляны. В феврале 2014-го она исполнилась и благодаря этому человеку

Владимир Овсянников (на переднем плане) во время работ в Красной Поляне

Красная Поляна была заброшенным сочинским захолустьем. Добираться до этого горного поселка по запутанной горной дороге, сквозь ущелье «Пронеси, Господи!» было удовольствием не для слабонервных. От Адлера этот петляющий среди гор путь занимал полтора часа, если, конечно, серпантин не перекрыл очередной обвал. Ну а в снежные зимы Красная Поляна и вовсе «отрезалась» от побережья Сочи на несколько дней, а то и недель. Свет гас…

Владимир Овсянников сам был лыжником и многое сделал для того, что развить инфраструктру Красной Поляны

Вот в это сочинское захолустье в далеком 1978 году и переехал жить с семьей мастер спорта СССР по горному туризму, преподаватель Новочеркасского политехнического института, а в свободное время руководитель горной секции политеха Владимир Овсянников.

У этого человека были две страсти – горные походы и горные лыжи, и для каждого из этих увлечений Красная Поляна была идеальным местом. Развивать горнолыжный спорт в неизвестном сочинском местечке было поручением отдела зимних видов спорта Министерства физической культуры СССР и Владимир Овсянников занял должность заведующего горнолыжной базой «Спартак».

Владимир Овсянников у канатной дороги, которая появилась благодаря его работе

В то время эта «база» представляла собой двухэтажное строение у подножия горного склона, на который вел единственный бугельный подъемник. Да, среди горнолыжников того времени вовсю гремел Домбай, однако самые продвинутые прилетали покататься «с самого верха» и в Красную Поляну. В отсутствии канатных дорог роль горнолыжного «подъёмника» выполнял вертолет.

Освоившись на новом месте, матерый горнолыжник Овсянников оценил уникальный потенциал склонов, которые как бы обнимали Красную Поляну со всех сторон. Однако «с вертолета» много не накатаешься, к вершинам требовалось строить канатные дороги.

- Тогда отец собрал вокруг себя команду единомышленников, которые поверили в горнолыжное будущее нашей Красной Поляны, - рассказывает «КП»-Кубань» сын Владимира Овсянникова, сотрудник горнолыжного курорта «Альпика-Сервис» Владислав Овсянников. – Они начали продвигать идею строительства канатных дорог к вершинам. Отец понимал, что это уникальный шанс для всего поселка получить развитие, избавиться от вечных сельских проблем.

На усмешки «деревенской общественности», мол, зачем нам эти дороги, Овсянников отвечал серьёзно: «Будем проводить зимние Олимпийские игры» на берегу Черного моря, в субтропиках».

Об Олимпиаде в Сочи тогда даже и не говорили. И эти слова Овсянникова воспринимались так - «поехала крыша». Это было, пожалуй, одно из самых мягких определений.

Но спустя время первую дорогу «Альпика-сервис» все же начали строить. А там и подъемники сделали, запустив первую очередь канатки. Так в Красную Поляну потянулись горнолыжники, информация «об олимпийских перспективах» добралась до береговых сочинских властей и идею подхватили даже в горкоме КПСС…

Немногие знают, что столицей Олимпиады Сочи стал не с первой попытки. На проведение зимних Игр город-курорт выдвигали еще в 1990 году, когда решался вопрос о столице Игр-1998, и в 1994 году, когда выбирали место проведения Игр-2002.

В первый раз заявку Сочи сняли сами городские власти «вследствие сложного экономического положения в стране». К 1994-му подготовились более основательно, заручившись поддержкой местного населения на общегородском референдуме. Впрочем, Сочи не попал в список финалистов, проиграв Швеции, Канаде, Швейцарии и США.

Сентябрь 1994 года, Владимир Овсянников за работой

Заявку России отклонили по причине неразвитой транспортной сети в городе. Тем более что иностранные кандидаты показали готовые спортивные объекты, а сочинцы показали только чертежи будущих спортивных арен.

Впрочем, и тогда Владимир Овсянников не отчаялся. В Красной Поляне продолжили строить новые канатные дороги, развивать трассы.

А в 2007 году мечта Владимира Овсянникова сбылась – Сочи стал столицей Олимпиады-2014. Красную Поляну ждали большие перспективы. Но этой новости он не услышал. За шесть лет до того, как Сочи объявили столицей Игр, он попал в автокатастрофу и погиб. То, что он успел сделать в Красной Поляне, оценили в год Олимпиады-2014 в Сочи. Владимир Овсянников был посмертно награжден Грамотой и памятной медалью Президента России за значительный вклад в подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм на курорте.

7 февраля 2022 – восемь лет с тех пор, как в Сочи открылась зимняя Олимпиада. Сыновья, жена Владимира Овсянникова Нина Владимировна долгие годы пишут в инстанции письма с просьбой назвать в честь него улицу в Красной Поляне. Да и жители Красной Поляны, которые знали этого легендарного человека, уверены, что в поселке можно найти место хотя бы для переулка Владимира Овсянникова, который многое сделал для того, чтобы открыть нашей стране «канатную» дорогу к зимним Олимпийским играм.