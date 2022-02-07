Сноубордисты спасли провалившегося под снег мальчика в Сочи

На помощь ребенку пришли проезжавшие сноубордисты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невероятная история со счастливым финалом произошла на горнолыжной трассе в Сочи. Под толщей снега здесь оказался ребенок. Мальчик полностью провалился в снежную ловушку и не мог выбраться самостоятельно. Тогда на помощь пришли сноубордисты, проезжавшие рядом. Видео спасения мальчика распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как трудно было бы выбираться ребенку самому. Мальчик полностью провалился в сугроб. Спасать ребенка ринулись катавшиеся сноубордисты. Они начали откапывать сугроб и доставать ребенка. Еще немного – и провалившийся мальчишку вытащили наружу из снежной ловушки. Маленький, с рюкзаком, он встал, отряхнулся и пошел дальше. Хотя все могло быть иначе, если бы не взрослые, оказавшиеся по близости.

История закончилась счастливым финалом благодаря неравнодушным сноубордистам. Уточняется, что ребенок не пострадал.

За минувшие выходные это не последний несчастный случай с благополучным завершением. Под натиском снежной лавины оказался и взрослый сноубордист. Фрирайдера накрыло снегом в момент подъема на высоту, где ранее было объявлено штормовое предупреждение. Но он не растерялся и вытащил перчатку, чтобы друзья могли найти и помочь выбраться из снежной ловушки. Сейчас с мужчиной все хорошо.

Фрирайдеров, в том числе родителей детей, которые оказываются на горнолыжной трассе, в очередной раз просят соблюдать указания и сопровождать маленьких лыжников, чтобы избежать трагедии.