Эксперт-криминалист назвал причины гибели матери и четверых детей в частном доме под Краснодаром

Отца семейства не было дома, когда все его дети и жена задохнулись газом

В двухэтажном доме под Краснодаром, в поселке Афипском, утром 7 февраля бабушка нашла тела четверых своих внуков 15, 12, 9, 1,7 лет (это две девочки и два мальчика) и 37-летней дочери. Женщина вызвала скорую и спасателей, но спасать было уже некого. Они были мертвы уже несколько часов. Эксперты назвали причины гибели матери и четверых детей в частном доме под Краснодаром.

- Ирина дома сидела с детьми, а Анатолий ездит работать вахтовым методом на север, - рассказали "КП" - Кубань" соседи погибшей семьи. - Отца дома не было. Только женщина и ребятишки.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Они предполагают, что причиной смерти матери и детей стало отравление угарным газом. А значит, в доме с газовым отоплением мог быть неисправен котел или система вентиляции.

- Расследование поручено следователям по особо важным делам. Изымаются документы на отопительную систему, проверяются вентиляционные шахты, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибших в двухэтажном доме нашла бабушка. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Угарные газы могли поступать в квартиру, а не из дома, как предполагается системой вентиляции. Это нарушение и будет устанавливать следствие. А также был ли заключен договор на обслуживание газового оборудования и как давно в доме, где проживали сразу четверо маленьких детей, оно проводилось.

- Никакого запаха угарный газ не имеет. Можно лишь по самочувствию понять, что-то происходит. Обычно это симптомы такие - тошнота, головокружение. Но дети и женщина наверняка спали. В таком случае смерть наступает практически мгновенно, - пояснил "КП" - Кубань" независимый эксперт-криминалист Сергей Иванов.

Ход следствия взял под свой контроль глава следственного управления в Краснодарском крае Андрей Маслов.