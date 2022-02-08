Глава СК отреагировал на просьбу родственников жертв кущевской банды Цапков

В СК РФ ждут доклад от регионального ведомства после просьбы родственников погибших

Пострадавшие от банды Цапков в Кущевском районе обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они попросили руководителя центрального аппарата взять на контроль нераскрытые уголовные дела, в том числе, и убийство главы Кущевского района Бориса Москвича.

Родственники погибших от рук кущевской банды Цапков считают, что к преступлению причастны Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат. А расследование не продвигается, так как, возможно, по их мнению, в силовых структурах появились новые покровители, которые оберегают их преступно полученные капиталы.

На публикации в СМИ отреагировал глава СК. Бастрыкин потребовал следователей Краснодарского края доложить о расследовании убийства главы Кущевского района.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича, которое было совершено в январе 2002 года, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее Александру Бастрыкину уже докладывали о расследовании дела. Следственные мероприятия продолжаются.

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