В Сочи оползень угрожает похоронить под собой семиэтажный самострой

Спасатели эвакуируют жителей из опасной местности

В Сочи на улице Пластунской началось движение склона. Оползень угрожает жителям семиэтажного дома. Земля рядом с многоэтажкой обваливается уже не в первый раз. В марте прошлого года здесь тоже случился обвал.

- Семиэтажный дом построен в 2013 году, рассчитан на 38 квартир. Здание возводилось без разрешительной документации (самострой), вводилось в эксплуатацию по решению суда. Но грунт здесь нестабильный и приходит в движение постоянно, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Сочи.

Жители дома вышли на улицу. На место прибыло 5 машин службы спасения, МЧС и представители администрации центрального района Сочи. Дождь продолжается и сейчас, а земля продолжает движение.

- Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации для оперативной организации устранения последствий, - сообщили "КП" - Кубань" ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте ведутся работы. Те деревья, которые сошли вместе с землей, будут распилены и убраны. Эвакуируем жителей в пункты временного размещения.

Однако вместе со спасателями ехать соглашаются не все.

- Дома были построены 14 лет назад. Это буквально два-три последних года такое уже происходит, - объясняют жители.

Спасатели сообщают, что жертв и пострадавших нет. Но опасность сохраняется.