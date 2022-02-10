Как используют олимпийское наследие Сочи спустя 8 лет после Олимпиады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международные соревнования длились всего две с половиной недели. Но Сочи за время подготовки к Олимпийским играм преобразился до неузнаваемости. Главное наследие – спортивные объекты. О том, как они используются сейчас, «КП» - Кубань» рассказал министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Ирма Махиня помогла завоевать России «серебро». Любопытный момент – спортсменка начинала заниматься на олимпийских трамплинах в Сочи. На момент Игр ей было всего 11 лет.

- Олимпийское наследие есть только в Сочи и в Москве. И вот сейчас те спортивные объекты, что остались после Игр, дают свои плоды, - сказал в эфире «Комсомольской правды» - Краснодар» министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

На данный момент спортивные комплексы используется. Теперь это тренировочные базы. Именно на качественные занятия делают упор.

- На балансе края осталось два объекта. Во Дворце спорта «Большой» выступает хоккейный клуб «Сочи». Проходят и тренировки по фигурному катанию, - добавляет «КП» - Кубань» министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. - На олимпийском стадионе «Фишт» занимается футбольная команда с таким же названием. Помимо этого, здесь проходят регбийные матчи. Так же там арендуют залы самбисты, занимаются на местных кортах и большим теннисом.

А еще в Олимпийском парке построили трассу «Сочи Автодром». Здесь проходят гонки Формулы-1 «Гран-при России». Но в остальное время трасса не пустует - проводятся гонки различных классов автомобилей, велогонки, марафоны, благотворительные забеги.

Напомним, ранее тренер рассказал, в какой форме находится олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Ирма Махиня. Сергей Зырянов прокомментировал выступление спортсменки на Олимпийских Играх в Пекине в прямом эфире радио «КП»-Краснодар».

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