Тренер рассказал, в какой форме находится олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Ирма Махиня

Сергей Зырянов. Фото: copzvs.ru

Президент региональной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Зырянов отметил высокий уровень подготовки Ирмы Махиня к международным соревнованиям. Серебряному призеру Олимпийских игр помог опыт участия в чемпионатах различного уровня.

- Прыжки с трамплина – сложный вид спорта. В нем нужно учитывать очень много факторов, в том числе направление ветра и погодные условия, - отметил Зырянов в прямом эфире программы «Пекинский дневник». – Ирма достигла определенного уровня, чтобы соревноваться с сильнейшими спортсменами планеты. Ей помог опыт участия в чемпионатах мира.

Зырянов также отметил, что перед Олимпиадой в Пекине Ирма тренировалась в Сочи.

- Она провела здесь два сезона. Совершила на нашем трамплине около 150 прыжков за сезон, - отметил Сергей Зырянов.

Ранее Ирма Махиня в прямом эфире радио «КП» - Кубань рассказала, что посвятила серебряную медаль Олимпиады в Пекине родному городу Сочи.