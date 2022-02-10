Детей в одну из краснодарских школ не пускают перед уроками, потому что они шумят

Дети толпятся до тех пор, пока за ними не придет классный руководитель. Фото: стоп-кадр из видео

Во дворе школы № 46, что находится на улице Гидростроителей в Краснодаре, уже неделю образовывается настоящее столпотворение. Десятки учащихся начальных классов вынуждены стоять под дверью учебного заведения и дожидаться, пока к ним выйдет преподаватель и заберет их в класс.

- Мой ребенок учится в первом классе, - рассказывает "КП" - Кубань" Светлана (имя изменено. - Авт.), мама одного из учеников. - Все началось еще в сентябре. Мы приводили детей в школу, и их возле калитки забирал классный руководитель. Потом, когда начались дожди и холода, нам разрешили провожать детей до дверей школы самостоятельно.

Однако многие родители, которым нужно успеть на работу к 8:00, стали приводить детей в школу на полчаса раньше. Поэтому в администрации учебного заведения решили ввести новое требование - пускать детей в школу за 15-20 минут до начала уроков.

- Нам сказали, что школьники шумят, бегают по коридорам и могут испортить имущество, - продолжает рассказывать Светлана. - Поэтому теперь детям приходится толпиться возле входа. Когда учащихся начинают запускать, каждый спешащий на работу родитель пытается "пропихнуть" своего ребенка. Поэтому школьники толпой вваливаются в здание. Это, конечно же, небезопасно. Дети могут упасть и запросто сломать себе что-нибудь. Кроме того, после такого "массового захода" столпотворение образовывается и в раздевалке.

В администрации школы объяснять такое решение не стали.

- Мы ничего комментировать не будем, - заявили "КП" - Кубань" в приемной школы № 46.

Мы также запросили комментарий в департаменте образования Краснодара. Однако оперативного ответа тоже получить не смогли.

- Будем разбираться, - ответили "КП" - Кубань" в пресс-службе департамента Краснодара.

Напомним, что сейчас в Краснодаре солнечно и тепло. Однако еще несколько дней назад в городе, как и во всем регионе, бушевала непогода - дул шквалистый ветер и шел дождь. Поэтому учащимся школы № 46 приходилось мерзнуть на улице.