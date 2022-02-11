Новому Хатико, который ездит в краснодарских трамваях в поисках хозяина, нашли приют

Собаку подобрали в магазине

Эта история больше похожа на сценарий из фильма. В Краснодаре появилась собака, которая самостоятельно разъезжает на трамваях да троллейбусах. Причем, в общественном транспорте она ведет себя, словно настоящий пассажир. Во время поездок спокойно сидит на сидении и задумчиво смотрит в окно - как бы выглядывая свою остановку. Доезжая до определенного места, собака-путешественница выходит из транспорта и идет по своим делам.

Четвероногая пассажирка несколько дней подряд каталась на городских трамваях и троллейбусах. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Судьбой этого умного пса озаботились неравнодушные жители Краснодара. Люди начали активно подыскивать для него хозяев. Поиски увенчались успехом. Собака обрела новый дом.

- Мы очень любим животных, - рассказывает "КП" - Кубань" жительница Краснодара Ольга. - Поэтому как только увидели новости об этой собаке, сразу же захотели ей помочь, забрать к себе домой.

Найти бесхозную собаку новым владельцам помогли их друзья. Они увидели, как четвероногая путешественница вышла из трамвая на улице Черкасской и побрела в гипермаркет, что находится неподалеку от остановки.

Собаку-путешественницу прозвали "краснодарским Хатико". Фото: t.me/krd_tipich_ru

- Мне позвонили и сказали, что собака сейчас лежит в магазине, - вспоминает Ольга. - Самостоятельно забрать ее мы не могли: муж был на работе, а я сидела с грудным ребенком. Поэтому я попросила знакомых привести ее к нам. Они посадили собаку в машину и доставили ее к нам домой.

Собака оказалась приспособленной к домашней жизни.

- Это девочка. Мы ее назвали Лора, и она уже начала откликаться на это имя. Однако ее породу я определить не смогла. Сначала, как и многие, думала, что это лабрадор или ретривер. Но мне кажется, она смешанной породы. Лора - очень добрая и умная собака. Она знает многие команды и хорошо относится к людям. Видно, что она - домашняя, выглядит упитанной и ухоженной. Думаю, ее привезли из другого города и выкинули здесь. Иначе она бы быстро нашла путь домой, - признается Ольга.

Лора готовится к новому путешествию

Однако у новых хозяев Лора проживет недолго - у пары, которая приютили собаку, живут еще четыре питомца: две кошки и две дворняжки.

- Когда мы оставляем Лору без присмотра, она сразу же начинает себя агрессивно вести: кидается на наших котов. Мы пытались их подружить, но из этого ничего не вышло. Нам новая собака очень нравится, но жертвовать нашими питомцами мы не хотим, - объясняет новая владелица собаки-путешественницы.

Найденная собака оказалась послушной и умной девочкой

Поэтому на днях любительнице общественного транспорта предстоит отправиться в новое путешествие - ее отвезут в соседний город - Славянск-на-Кубани. Собаку там уже ждут.

- Знакомая, которая помогала мне с поиском собаки, нашла девушку из Славянска, которая готова приютить нашу Лору, - рассказывает "КП" - Кубань" Ольга. - У нее есть все условия для содержания собаки: частный дом с просторным двором и большим вольером. Поэтому завтра мы повезем ее туда.

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