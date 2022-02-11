У берегов Сочи поселился необычный дельфин с сердцем на коже

Дельфин появился на свет с необычной окраской. Фото: delfacenter

Чудо-дельфин обитает на Черноморском побережье у берегов Сочи. Природа удивительным образом постаралась над его окрасом. На теле афалины есть светлое пятнышко в виде сердца. Афалина еще детеныш, он пока живет рядом с мамой. С ней же любит плескаться на волнах и охотиться за рыбой.

Дельфин Сердечко держится около мамы. Фото: delfacenter

- Мы его встретили впервые в ноябре прошлого года. Он пристроился к носу нашей лодки вместе с мамой, и нам удалось сделать такой невероятный кадр, - рассказали в НКО Центр спасения «Дельфа».

Малыша назвали Сердечком. Сейчас любой желающий может стать его опекуном, оформить пожертвование и получить в подарок значок с романтическим дельфиненком и его мамой, фотоплакат и теплую худи с изображением афалин. К тому же волонтеры обещают сообщать о новых встречах с этими животными тем, кто захочет внести свой вклад в защиту черноморских дельфинов.

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