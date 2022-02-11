Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 февраля 2022 12:16

У берегов Сочи поселился необычный дельфин с сердцем на коже

Природа удивительным образом постаралась над его окрасом
Оксана КАДОЧНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дельфин появился на свет с необычной окраской. Фото: delfacenter

Дельфин появился на свет с необычной окраской. Фото: delfacenter

Чудо-дельфин обитает на Черноморском побережье у берегов Сочи. Природа удивительным образом постаралась над его окрасом. На теле афалины есть светлое пятнышко в виде сердца. Афалина еще детеныш, он пока живет рядом с мамой. С ней же любит плескаться на волнах и охотиться за рыбой.

Дельфин Сердечко держится около мамы. Фото: delfacenter

Дельфин Сердечко держится около мамы. Фото: delfacenter

- Мы его встретили впервые в ноябре прошлого года. Он пристроился к носу нашей лодки вместе с мамой, и нам удалось сделать такой невероятный кадр, - рассказали в НКО Центр спасения «Дельфа».

Малыша назвали Сердечком. Сейчас любой желающий может стать его опекуном, оформить пожертвование и получить в подарок значок с романтическим дельфиненком и его мамой, фотоплакат и теплую худи с изображением афалин. К тому же волонтеры обещают сообщать о новых встречах с этими животными тем, кто захочет внести свой вклад в защиту черноморских дельфинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Красавцы!»: Дельфины вызвали восторг представлением на берегу моря в Анапе

Отдыхающие сняли на видео двух подплывших к людям афалин (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ