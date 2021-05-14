«Красавцы!»: Дельфины вызвали восторг представлением на берегу моря в Анапе

Скриншот с видео: instagram.com/anapa_news

Туристам удалось снять представление дельфинов в десятке метров от берега в Анапе. Афалины подплыли к людям и устроили настоящее шоу. Они будто стали танцевать, кружась под водой, то и дело, плескаясь хвостами.

- Бесплатный дельфинарий «Анапа» открывает сезон! Первые представления наших любимых артистов прошли у берегов Витязево, - подписали видео в местном паблике.

"Торпеда", "Красавцы", "Захватывающе", - комментируют видео пользователи.

Эксперты утверждают, что дельфины редко подплывают к человеку. Но, возможно, играючи они просто охотятся за добычей.

Три года назад подобное шоу дельфины устраивали в Геленджике. Стая морских обитателей подплыла совсем близко к берегу и начала резвиться между собой. Купающиеся поблизости туристы их нисколько не пугали, а даже наоборот, дельфины будто заигрывали с ними и призывали последовать их примеру.